Лишние килограммы полезнее для здоровья, чем стройность

Ещё недавно всё казалось очевидным: лишний вес - лишние проблемы. Сегодня выяснилось, что дефицит веса опаснее, чем полнота, сообщает Day.Az со ссылкой на zpravda.ru.

Рассказывает заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта Роза Цаллагова.

"Риски для здоровья есть как у людей с избытком, так и с недостатком массы тела. Однако, по современным представлениям, умеренная полнота, особенно у людей в возрасте 40+, предпочтительнее, чем дефицит веса. Худоба (особенно резко выраженная) редко возникает "на пустом месте". Обычно она связана либо с астенией, либо со стойким дефицитом питательных веществ в рационе, либо с невыявленными хроническими заболеваниями. Поэтому ресурс жизненных сил у худых людей, как правило, меньше, чем у полных, которых неслучайно называют здоровяками.

Необходимо помнить, что важный показатель благополучия организма - не только правильный, но и стабильный вес, а постоянные скачки веса негативно сказываются как на здоровье, так и на самочувствии".

Риски дефицита веса

1. Слабоумие

Исследователи заметили, что у людей с дефицитом веса в возрасте от 50 до 60 лет деменция (старческое слабоумие) возникает чаще, чем у их ровесников с нормальным весом. Пока причинно-следственная связь не ясна.

2. Бесплодие

При дефиците жировой ткани половые гормоны не синтезируются, а их дефицит "выключает" репродуктивную функцию - у мужчин снижается выработка сперматозоидов, у женщин либо нарушается, либо прекращается менструальный цикл и расстраивается процесс созревания ­яйцеклетки. У женщин с дефицитом жировой ткани на 72% чаще возрастает риск прерывания беременности.

3. Проблемы с психикой

Граждане с недостатком веса подвержены депрессиям и колебаниям настроения. Причина - недостаток питательных веществ в рационе и гормональный дисбаланс. У пациентов с депрессией, например, уровень фолиевой кислоты в среднем ниже на 25%, чем у обычных людей. Подавленное состояние провоцирует и нехватка углеводов в рационе, которые стимулируют выработку веществ, отвечающих за хорошее настроение (серотонина и триптофана).

4. Остеопороз

Дефицит массы тела почти всегда означает низкую плотность костной массы, которая чревата остеопорозом (хрупкими и слабыми костями, склонными к переломам).

5. Снижение иммунитета

Дефицит питательных веществ также приводит к снижению иммунитета и анемии. Особенно опасна нехватка железа и витаминов группы В, которые отвечают за производство эритроцитов (красных кровяных телец). Человек часто простужается, постоянно мёрзнет, быстро устаёт (дефицит железа приводит к хронической усталости) и раздражается по пустякам.

Риски лишнего веса

1. Рак

Лишний вес, и особенно ожирение, повышает риск развития 12 видов рака (пищевода, щитовидной железы, желудка, печени, почек, головного мозга, поджелудочной и молочной желёз, желчного пузыря, эндометрия, яичников и толстой кишки). Учёные полагают, что лишний вес нарушает гормональный фон и обмен веществ, что приводит к клеточным мутациям.

2. Диабет

Жировые отложения вызывают нарушения углеводного обмена и чувствительности к инсулину, что приводит к развитию диабета. Врачи считают, что риск болезни повышается уже при 20% лишнего веса.

3. Болезни суставов

Лишний вес ускоряет повреждение хрящей и разрушение суставов. Так, каждый дополнительный килограмм увеличивает нагрузку на коленный сустав примерно на 4 кг. Итог - артриты, артрозы, остеоартрозы.

4. Инфаркты, инсульты

Лишний вес создаёт дополнительную нагрузку на сердце и быстрее изнашивает его. Свыше 70% полных людей имеют диагноз "атеросклероз", 40% - "гипертония". Инфаркт у полных фиксируется в 5 раз чаще, чем у худых.

5. Апноэ

Главная причина остановки дыхания во сне - жировые отложения вокруг шеи, которые сужают дыхательные пути в положении лежа. Апноэ провоцирует хроническое недосыпание, которое активизирует симпатическую нервную систему. В результате возрастает частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, возникают нарушения ритма сердца.