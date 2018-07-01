Ванесса Паради вышла замуж - ФОТО

Экс-супруга Джонни Деппа, французская актриса и модель Ванесса Паради вышла замуж за режиссера и сценариста Самюэля Беншетри, к свадьбе с которым она готовилась долгие месяцы. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Романтические отношения между Ванессой и Самюэлем завязались на съемочной площадке в октябре прошлого года. До этого Паради два года встречалась с Бенжаменом Биоле, а до него была 14 лет в фактическом браке с Джонни Деппом.

Звездная пара, по сообщению издания, в ходе очень скромной церемонии зарегистрировала свой брак в мэрии городка Сен-Симеон вблизи Парижа.

Невеста была в белом платье и с фатой, украшенной розовыми и фиолетовыми цветами. Жених - в темно-синем костюме. Кроме того,среди гостей была дочь Ванессы Лили-Роуз Депп.

Напомним, Ванесса Паради впервые вышла в свет с Самюэлем Беншетри только в 2017 году.