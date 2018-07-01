Брэт Питт не хочет серьезных отношений после Анджелины Джоли

Бракоразводный процесс между Анжделиной Джоли и Брэдом Питтом стал, так сказать, общественным достоянием. Наконец Питт впервые за долгое время провел время с детьми, а Джоли получила нагоняй в суде. А инсайдеры, приближенные к Питту, говорят, что актер завязал с серьезными отношениями и, тем более не вернется к Энджи, как многие считают, ередает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Близкие Брэда рассказывают, что у него все в порядке и он хочет полностью сконцентрироваться на работе. Ведь сейчас Питт снимается в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который собрал невероятно звездный каст и даже появились первые кадры.

"Он прекрасно себя чувствует и счастлив вновь сниматься в кино. На съемочной площадке он со всеми приветлив и дружелюбен, а свободное время проводит один в своем трейлере", - сообщает один из работников съемочного процесса.

Источник также рассказал, каким Питт вернулся с отдыха с детьми.

"Он вернулся в отличном настроении, потому что рад возможности проводить с детьми больше времени", - добавляет информатор.

Близкие из окружения Питта говорят, что иногда он все-таки ходит на свидания, но совсем не планирует строить серьезные отношения:

"Он чаще всего сидит дома и иногда видится с друзьями или ходит на свидания, но в его жизни есть только два приоритета: работа и дети".