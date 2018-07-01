Брэт Питт не хочет серьезных отношений после Анджелины Джоли
Бракоразводный процесс между Анжделиной Джоли и Брэдом Питтом стал, так сказать, общественным достоянием. Наконец Питт впервые за долгое время провел время с детьми, а Джоли получила нагоняй в суде. А инсайдеры, приближенные к Питту, говорят, что актер завязал с серьезными отношениями и, тем более не вернется к Энджи, как многие считают, ередает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Близкие Брэда рассказывают, что у него все в порядке и он хочет полностью сконцентрироваться на работе. Ведь сейчас Питт снимается в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который собрал невероятно звездный каст и даже появились первые кадры.
Источник также рассказал, каким Питт вернулся с отдыха с детьми.
Близкие из окружения Питта говорят, что иногда он все-таки ходит на свидания, но совсем не планирует строить серьезные отношения: