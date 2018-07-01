"Гарри Поттера" с ошибками продали за 56 тысяч фунтов

Редкое первое издание о Гарри Поттере и философском камне ушло с молотка за 56 тысяч фунтов стерлингов. Ценность издания состоит в орфографических ошибках, сообщает британское издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Книга, с которой началась серия о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, была куплена в 1997 году 11-летней школьницей на железнодорожной станции Харрогейт - в курортном городке Северного Йоркшира.

Это был первый тираж книги "Гарри Поттер и философский камень", выпущенный в объеме всего 500 экземпляров. В книге были допущены орфографические ошибки, исправленные в последующих изданиях. Также на обложке имя автора - Джоан Роулинг вместо более известного в последующем Дж. К. Роулинг.

Экземпляры с ошибками были изъяты из продажи, поэтому являются библиографической редкостью. В январе 2018 года сообщалось о похищении из магазина редкого экземпляра книги "Гарри Поттер и философский камень" из этого тиража. Тогда стоимость книги оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов.