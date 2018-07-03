Ищи меня в Лувре: люди, обнаружившие своих двойников на классических полотнах - ФОТО
Говорят, у каждого человека есть двойник. Просто его сложно отыскать. Живет себе где-то на другом конце земного шара и не подозревает, насколько крутая фотография могла бы пополнить его инстаграм. Хотя некоторые, бывает, встречают человека, очень похожего на себя. Но такая удача не идет ни в какое сравнение с тем, когда двойник обнаруживается на картине в музее, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Тут впору задуматься о своем благородном происхождении.
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