Пользователей Сети рассмешило видео розыгрыша сонного мужчины - ВИДЕО

Интернет-пользователей умилило видео розыгрыша, в котором сонному мужчине родственники подсунули дезодорант вместо мобильного телефона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В ролике показано, как на кровати спит усатый мужчина. Женщина, по всей видимости, его супруга, начинает будить спящего и прикладывать к его уху красный антиперспирант.

Спросонья мужчина схватил дезодорант и начал говорить "Алло".

После того как из дезодоранта ему никто не ответил, мужчина взглянул на него и понял, что стал жертвой розыгрыша.

Ироничные родственники посмеялись над шуткой вместе с сонным отцом. Видео озаглавлено "Я и моя мама троллим отца".

Розыгрыш провели жители Техаса.

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