Пользователей Сети рассмешило видео розыгрыша сонного мужчины - ВИДЕО
Интернет-пользователей умилило видео розыгрыша, в котором сонному мужчине родственники подсунули дезодорант вместо мобильного телефона, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В ролике показано, как на кровати спит усатый мужчина. Женщина, по всей видимости, его супруга, начинает будить спящего и прикладывать к его уху красный антиперспирант.
Спросонья мужчина схватил дезодорант и начал говорить "Алло".
После того как из дезодоранта ему никто не ответил, мужчина взглянул на него и понял, что стал жертвой розыгрыша.
Ироничные родственники посмеялись над шуткой вместе с сонным отцом. Видео озаглавлено "Я и моя мама троллим отца".
Розыгрыш провели жители Техаса.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
1 Июл. 17:40 8 578
-
1 Июл. 22:00 6 434
-
1 Июл. 18:22 5 653
-
1 Июл. 13:41 5 135
-
1 Июл. 17:48 4 798