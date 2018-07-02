На Земле ожидается сильная геомагнитная буря

2 июля 2018 18:25

23 июля на Земле ожидается геомагнитная буря класса G1.

Как сообщает Enter.News со ссылкой на зарубежные СМИ, 15, 20 и 22 июля будет геомагнитная напряженность, передает Day.Az.

Напомним, что самая сильная буря в этом году была зарегистрирована 20 апреля. В последующий период слабые геомагнитные бури произошли 6-7 мая и 28 июня.

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