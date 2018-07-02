На Земле ожидается сильная геомагнитная буря
2 июля 2018 18:25 358
23 июля на Земле ожидается геомагнитная буря класса G1.
Как сообщает Enter.News со ссылкой на зарубежные СМИ, 15, 20 и 22 июля будет геомагнитная напряженность, передает Day.Az.
Напомним, что самая сильная буря в этом году была зарегистрирована 20 апреля. В последующий период слабые геомагнитные бури произошли 6-7 мая и 28 июня.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
05:00 1 246
Вечная жизнь: сверхстарые опровергают законы
04:15 1 564
Как и зачем: раскрыта тайна Стоунхенджа
03:45 2 160