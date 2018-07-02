Археологи нашли статую бога в первой пирамиде Древнего Египта - ФОТО

Ученые обнаружили бронзовую статую Осириса в ступенчатой пирамиде Джосера, самой древней каменной усыпальнице "повелителей двух домов", которая была построена легендарным Имхотепом. Об этом сообщает Luxor Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Статуя была найдена у западного склона пирамиды, в щели между каменными блоками, когда археологи начали расчищать песчаные завалы и убирать мусор. На ней изображен Осирис, бог подземного мира и возрождения, держащий в левой руке перо, а в правой - скипетр", - заявил Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей.

Пирамиды, символ Древнего Египта, были вершиной египетского погребального зодчества, прошедшего длинный путь от примитивных кирпичных гробниц, мастаб, до величественной пирамиды Хеопса, огромного храма Ра в Гелиополе и загадочного Сфинкса, охраняющего Гизу от расхитителей гробниц.

Первая пирамида, как повествуют хроники времен Древнего Царства, была построена на территории Саккары, первой "долины царей" в окрестностях Мемфиса. Ее "автором" был Имхотеп, архитектор, врач, ученый и верховный советник фараона Джосера. Эта пирамида имеет уникальную ступенчатую форму, которая отличает ее от всех остальных гробниц "повелителей двух домов".

Первые серьезные раскопки на территории этой пирамиды начались в 1926 году, и они продолжаются по сей день. Ученые медленно очищают каждый "уровень" пирамиды от песка и мусора и постепенно реконструируют их, попутно раскрывая новые тайны из истории Древнего Царства.

Как полагают археологи, найденная ими статуя была изготовлена не во времена Имхотепа и Джосера, а в значительно более поздние исторические периоды. По мнению египтологов, она попала в щель между камнями не случайно - туда ее положили жрецы, желавшие подобным образом увековечить связь между Осирисом, богом воскрешения и загробной жизни, и пирамидой, "вратами" в Иару, древнеегипетский рай.

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