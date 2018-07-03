5 душевных комедий для прекрасного настроения
Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет подборку замечательных комедий, которые отличаются от привычных однотипных одноразовых голливудских фильмов и обязательно поднимут ваше настроение. Исключительно доброе кино, в основном европейское.
1. Остров собак
Isle of Dogs, 2018
Жанр: комедия, мульфильм
Режиссер: Уэс Андерсон
Роли озвучивали: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей,
Джефф Голдблюм
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.4 / 8.1 Очередная гениальная работа Уэса Андерсона, автора и сценариста картины "Гранд Будапешт". В своём удивительном кукольном мультфильме о группе одичавших собак
Андерсон аккуратно коснулся актуальных и злободневных тем, но сделал это, как всегда, с привычной долей иронии. Зрителя вновь ждут эстетическое наслаждение от яркой картинки, большой оммаж
японской культуре, умный юмор и масса трогательных моментов. Рекомендуем смотреть в оригинальной озвучке.
2. Лицо
Twarz, 2017
Жанр: комедия, драма
Режиссер: Малгожата Шумовска
Актеры: Матеуш Косьцюкевич, Агнешка Подсядлик, Мальгожата Гороль, Роман Ганцарчик
Возрастной рейтинг: 18+
Вместо суровой драмы главного героя, который по сюжету вынужден жить с чужим лицом, зрителя ждёт тонкая гротескная сатира с иронией о нравах польской глубинки. Режиссёр умело переплетает борьбу традиций с новыми правилами, лицемерие близких людей и доведённую до абсурда показную набожность местных жителей. Противоречивая польская притча не для всех.
3. Жили-были
2017
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Эдуард Парри
Актеры: Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 5.9
Душевное российское кино о русской глубинке и простых человеческих отношениях. Отметим блистательную актёрскую работа и узнаваемый деревенский антураж. Эмоционально приятный и понятный исключительно российскому зрителю трогательный фильм, в котором все кажется таким знакомым и родным. Низкий рейтинг на IMDb - лишнее тому доказательство, Западу не понять.
4. Вкус чудес
Le goût des merveilles, 2015
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Эрик Беснард
Актеры: Виржини Эфира, Бенжамен Лаверн, Люси Фажеде
Возрастной рейтинг: 16+
История молодой вдовы, в жизни которой при абсолютно забавных обстоятельствах появляется не типичный мужчина, образцовая добрая французская комедия. Лёгкая и оставляющая приятное солнечное послевкусие. Выделим гениальную операторскую работу, которая буквально делает из фильма конфетку. Это кино - настоящее наслаждение для глаз.
5. Друзья
Les deux amis, 2015
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Луи Гаррель
Актеры: Голшифте Фарахани, Венсан Макен, Луи Гаррель, Мао Адам
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.0
Очаровательная история двух абсолютно непохожих друзей, которые оказываются в любовном треугольнике, выделяется своей камерностью, немного философскими диалогами и приятными музыкальным сопровождением. Честное кино об отношениях.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!