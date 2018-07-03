5 душевных комедий для прекрасного настроения

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет подборку замечательных комедий, которые отличаются от привычных однотипных одноразовых голливудских фильмов и обязательно поднимут ваше настроение. Исключительно доброе кино, в основном европейское.

1. Остров собак

Isle of Dogs, 2018

Жанр: комедия, мульфильм

Режиссер: Уэс Андерсон

Роли озвучивали: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей,

Джефф Голдблюм

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.4 / 8.1 Очередная гениальная работа Уэса Андерсона, автора и сценариста картины "Гранд Будапешт". В своём удивительном кукольном мультфильме о группе одичавших собак

Андерсон аккуратно коснулся актуальных и злободневных тем, но сделал это, как всегда, с привычной долей иронии. Зрителя вновь ждут эстетическое наслаждение от яркой картинки, большой оммаж

японской культуре, умный юмор и масса трогательных моментов. Рекомендуем смотреть в оригинальной озвучке.

2. Лицо

Twarz, 2017

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Малгожата Шумовска

Актеры: Матеуш Косьцюкевич, Агнешка Подсядлик, Мальгожата Гороль, Роман Ганцарчик

Возрастной рейтинг: 18+

Вместо суровой драмы главного героя, который по сюжету вынужден жить с чужим лицом, зрителя ждёт тонкая гротескная сатира с иронией о нравах польской глубинки. Режиссёр умело переплетает борьбу традиций с новыми правилами, лицемерие близких людей и доведённую до абсурда показную набожность местных жителей. Противоречивая польская притча не для всех.



3. Жили-были

2017

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Эдуард Парри

Актеры: Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.9 / 5.9

Душевное российское кино о русской глубинке и простых человеческих отношениях. Отметим блистательную актёрскую работа и узнаваемый деревенский антураж. Эмоционально приятный и понятный исключительно российскому зрителю трогательный фильм, в котором все кажется таким знакомым и родным. Низкий рейтинг на IMDb - лишнее тому доказательство, Западу не понять.

4. Вкус чудес

Le goût des merveilles, 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Эрик Беснард

Актеры: Виржини Эфира, Бенжамен Лаверн, Люси Фажеде

Возрастной рейтинг: 16+

История молодой вдовы, в жизни которой при абсолютно забавных обстоятельствах появляется не типичный мужчина, образцовая добрая французская комедия. Лёгкая и оставляющая приятное солнечное послевкусие. Выделим гениальную операторскую работу, которая буквально делает из фильма конфетку. Это кино - настоящее наслаждение для глаз.

5. Друзья

Les deux amis, 2015

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Луи Гаррель

Актеры: Голшифте Фарахани, Венсан Макен, Луи Гаррель, Мао Адам

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.0

Очаровательная история двух абсолютно непохожих друзей, которые оказываются в любовном треугольнике, выделяется своей камерностью, немного философскими диалогами и приятными музыкальным сопровождением. Честное кино об отношениях.

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