Полезные продукты, которые бодрят лучше кофе

Благодаря приятному аромату, насыщенному вкусу и уникальному влиянию на организм человека, кофе стал особенно востребованным напитком в последнее время. Многие люди пьют кофе с утра, чтобы обрести бодрость на весь рабочий день. Оказалось, что ничуть не хуже с задачей способны справляться и другие полезные продукты.Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет какие это продукты.

Шоколад

Чтобы окончательно проснуться утром, можно съесть 15 грамм черного шоколада, который буквально активизирует работу мозга. Этот продукт комплексно воздействует на организм, в частности, обеспечивает прилив сил.

Овсянка с медом

Чтобы зарядиться энергией на предстоящий день, следует есть овсянку по утрам, поскольку она содержит в себе необходимую клетчатку и, кроме того, сложные углеводы. Эту кашу можно заправлять медом, а также посыпать корицей и какао для улучшения вкуса.

Яблоки

В составе яблока можно найти множество витаминов и минералов, благодаря которым организм человека функционирует правильно. В частности, бор помогает быстро взбодриться, однако его не следует употреблять на голодный желудок, чтобы не спровоцировать чрезмерный аппетит.

Яйца

Многие люди считают яичницу наиболее удачным завтраком, поскольку с ним день начинается бодро, а голод наступает позже. Дело в том, что яйца являются кладезем протеинов, которые заряжают организм энергией на весь день.

Орехи

Этот продукт является весьма калорийным, однако горстка орехов с утра не навредит фигуре и зарядит энергией до вечера. Орехи богаты жирами, белками, витаминами и аминокислотами, которые укрепляют здоровье, но их не рекомендуется есть натощак.

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