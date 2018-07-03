Как британцы пытались построить авианосец изо льда

Проект сооружения авианосца на основе замороженной массы изо льда и древесных опилок растаял, просуществовав всего год. Он так и не стал реальностью. Хотя project Habakkuk (проект Аввакум) поначалу горячо поддерживал сам премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Подробнее об этом проекте расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Причем тут библейский пророк Аввакум

Профессор университета в Мэриленде Сьюзен Лэнгли давно занимается исследованием проекта "Хабаккук", написала об этом книгу и докторскую диссертацию. Лэнгли, увлекающаяся еще и дайвингом, неоднократно погружалась в озеро Патрисия (Канада, национальный парк Джаспер в Альберте), чтобы осмотреть на то, что осталось от так и не созданного ледяного авианосца. Лэнгли пишет, что идея назвать амбициозный проект именно так принадлежит самому Черчиллю - он слишком много надежд возлагал на это военно-морское сооружение изо льда и опилок. Аввакум предсказал пленение Иерусалима, а на "Хабаккук" возлагалась миссия помочь британцам одолеть фашистов.

Каким представлялся ледяной авианосец

Проект странного авианосца разработал Джеффри Пайк, эксцентричный ученый военного ведомства Великобритании, как его называет Сьюзен Лэнгли. "Хабаккук" должен был стать мощнейшим авианосцем в истории и обезопасить британские атлантические конвои от вражеских подлодок. В последнем, девятом, томе девятитомника "Иллюстрированная война" (The War Illustrated), вышедшем в апреле 1946 года, указываются проектные размеры древесно-ледяного авианосца: 2000 футов (610 м) длина, 300 футов (92 м) ширина. Плавучий аэродром рассчитывался на 200 истребителей или 100 бомбардировщиков, плюс к этому на нем проектировались ремонтные мастерские и другие необходимые помещения.

Предполагаемая скорость "Хабаккука" 7 узлов (8 миль в час), его дизель-генератор должен был потреблять 120 тонн горючего в день. Авианосец намеревались оснастить емкостями для запаса топлива в 5 тысяч тонн, что позволило бы кораблю передвигаться в радиусе действия 7 тысяч миль. Стоить вся эта махина, по предварительным оценкам, должна была не более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Идея использовать лед и опилки пришла в голову англичанам вследствие дороговизны стали в военное время. Пайк, наслышанный о крепкости арктического льда, решил сделать его стратегическим материалом, который поможет британцам выиграть войну. Секретный проект привел в восторг самого Уинстона Черчилля, который тоже загорелся этой идеей. В начале декабря 1942 года началась работа над реализацией "project Habakkuk".

"Коробка для обуви"

Экспериментальной площадкой было выбрано канадское озеро Патрисия, где в начале 1943 года было построено 60-футовое судно-прототип "Хабаккука" со стенами и полами из дерева. Внутри находился массивный кусок льда, опоясанный холодильными трубами. По словам Сьюзен Лэнгли, эта громадина больше походила на большую коробку для обуви, а трубопровод напоминал грудную клетку.

Сразу же начались технические неполадки - местами трубопровод оказался поврежденным, поэтому вода не охлаждала лед, трубы просто перекачивали воздух. Потом усомнились в прочности самого льда. Изобретенный Пайком стройматериал "пайкеринг" (смесь замороженной воды и древесных опилок), как оказалось, производить в огромных количествах, потребных для "Хабаккука", просто непрактично. К середине 1943 года ажиотаж вокруг древесно-ледяного авианосца начал угасать, а в июне того же года испытания в Канаде свернули вовсе.

Почему свернули проект?

По мнению Сьюзен Лэнгли, охлаждению интереса к "Хабаккуку" поспособствовали три основные причины.

Во-первых, у Великобритании появилась возможность обустроить в Исландии постоянную базу в Северной Атлантике, что делало бесперспективной разработку плавающих аэродромов, тем более таких, как "Хабаккук".

Во-вторых, на вооружение британцев поступили новые самолеты, имевшие больший радиус действия. В-третьих, военная промышленность разработала усовершенствованные радары, позволявшие более точно отслеживать вражеские подводные лодки.

"Все эти новшества сделали "Хабаккук" устаревшим еще до того как он достиг своего успеха", - делает вывод Лэнгли. - "Построить его было бы возможно. Но уже нецелесообразно".

Что там сейчас, на дне Патрисии?

Сьюзен Лэнгли, по ее рассказам, впервые узнала о "самолете изо льда", лежащем на дне канадского озера, в 1982 году, и сначала не поверила в то, что это вообще возможно. Но она, серьезно занимающаяся подводной археологией, решила проверить услышанное и через два года исследовала дно озера в предполагаемом месте затопления останков "Хабаккука". Лэнгли увидела нечто напоминающее баржу. Затем исследовательница погружалась на дно озера еще несколько раз, уже в рамках проектов, спонсированных правительственными грантами.

Многочисленные исследования легли в основу книги и докторской диссертации. Остов несостоявшегося авианосца лежит на глубине 100 футов (30 м). Для дайверов это опасное погружение, поскольку велик риск возникновения декомпрессии. Видимость на глубине низкая. По словам Сьюзен Лэнгли, если кто-то еще хочет увидеть останки нереализованного проекта "Хабаккука", ему следует поторопиться - находящийся на дне остов постепенно разрушается, и вскоре уже не на что будет смотреть.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook