Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт сегодня способны перерасти в глубокое чувство.

Овен

Сегодня Овну необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Овном в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Овен своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Телец

Телец будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Телец сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Тельцу с огромным с трудом.

Близнецы

Гороскоп предвещает Близнецам неплохой день, когда они будут склонны смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Близнецов будет складываться гладко, их невозмутимость и чувство юмора помогут им не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Близнецов сегодня будет трудно.

Рак

Общение и информация необходимы Раку как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Рак со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Рака сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Лев

Гороскоп склоняет Льва манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Лев будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Лев сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Дева

Дева имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет ее к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Дева сегодня будет решать, ей стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат ее не разочарует. Если же Дева сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от ее проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Весы

ситуация может потребовать от Весов поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Весы и сами будут настроены альтруистически, так что даже если к ним не обратятся за помощью, они способны сами ее предложить. День наделяет Весы желанием заботиться, защищать и опекать, делая их отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Весов может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Скорпион

Скорпион будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Скорпиона уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Скорпиону сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Стрельца сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Стрелец получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Стрелец не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Козерог

День наделяет Козерога немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Водолей

День обещает порадовать Водолея приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Водолею сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Рыбы

В Рыбах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Рыбам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

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