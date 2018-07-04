Обновленный Dodge Challenger SRT получил свирепый мотор - ФОТО

Топовой модификацией "Челленджера" в этом поколении до недавнего времени было купе Demon, но оно выпущено очень ограниченным тиражом и уже распродано. После рестайлинга титул альфа-самца в этом семействе будет принадлежать сверхмощному Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Эта версия уже получила от производителей титул "самого мощного, быстрого и динамичного" среди серийных масл-каров современности - если, конечно, не считать лимитированной версии Demon, которая, по большому счету, уже стала частью автомобильной истории. Однако, версия Redeye многое от него унаследовала - и в первую очередь, мотор.

V8 семейства Hemi объемом 6,2 л с механическим нагнетателем на "Демоне" развивал 852 л.с. и 1 044 Нм крутящего момента, но для Redeye, который предназначен для массового производства, отдачу снизили до 808 л.с. и 958 Нм, что все равно следует признать впечатляющим результатом. Для гражданского использования двигатель основательно доработали - модифицировали систему газораспределения и систему смазки, подобрали иной нагнетатель, усилили поршневую группу и тому подобное.

Мотор с сумасшедшей отдачей отличается и феноменальным аппетитом: по официальным данным, в режиме "газ в пол" двигатель способен переваривать до 5,4 л топлива в минуту. Таким образом, полный бак Hellcat Redeye уничтожит за 11 минут. Правда, за это время купе способно унестись далеко-далеко: на ускорение до 60 миль в час (97 км/ч) спорткар потратит 3,4 с, а на преодоление классических дрэговых четверти мили - 10,8 с. Максимальная же скорость нового масл-кара составляет 327 км/ч. Если же перемещаться на купе в гражданском режиме, расход топлива составит 10,7 л на 100 км.

К слову, динамические характеристики новинки не слишком заметно отличаются от показателей "обычного" Hellcat, которому мотор в отличие от топового спорткара достался более мощный, чем раньше: 727 л.с. против 717. Таким образом, Challenger SRT Hellcat уступает своему старшему брату на дрэг-стрипе лишь 0,1 с.

Доработали обновленному семейству и внешность - например, на всех версиях Challenger появился новый капот. Любой модификации спорткара с восьмицилиндровым мотором, включая и безнаддувный, доступна опция Wide Body, которая подразумевает установку агрессивного обвеса с расширенными колесными арками и увеличенной колеей, а также 20-дюймовыми колесными дисками с шинами размерностью 305/35.

Продажи обновленного купе в США начнутся осенью 2018 года, причем всем покупателям самых мощных модификаций производитель подарит однодневный курс повышения водительского мастерства в заводской пилотской школе.