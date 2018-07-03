Названы самые дешевые города для переезда

Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир. Об этом сообщает Nestpick, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.

Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье - Бухарест (644 евро). Самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тысяч евро), из европейских городов - Лондон (2,7 тысяч евро).

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