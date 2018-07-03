Названы самые дешевые города для переезда
3 июля 2018 15:24 514
Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир. Об этом сообщает Nestpick, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.
Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье - Бухарест (644 евро). Самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тысяч евро), из европейских городов - Лондон (2,7 тысяч евро).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:00 3 777