10 мировых звезд, которые не окончили школу

Не обязательно иметь два высших образования, чтобы стать успешным. Звезды кино, бизнесмены, спортсмены и певцы доказывают на своем примере, что талант не получишь за партой - с ним нужно родиться или добиться упорным трудом. Day.Az со ссылкой на uznayvse.ru рассказываем о тех, кто оставил обучение в школе, так и не получив свидетельство о среднем образовании, и при этом стал успешным и знаменитым.

Джим Керри

Джим Керри ушел из школы в 15 лет. Причиной стало неустойчивое материальное положение его семьи. Отец лишился работы, а мать была хронически больна, и подростку пришлось работать по восемь часов уборщиком на заводе, чтобы помочь родителям и трем его братьям и сестрам. Врожденный комедийный талант дал Джиму шанс начать карьеру в юношеском возрасте. Он смешил людей в Торонто своим стендапом, когда на него обратил внимание известный комик Родни Дангерфильд. После их совместного тура о Керри узнала вся страна, ну а когда в 1994 году вышли сразу три культовых фильма с его участием ("Маска", "Эйс Вентура" и "Тупой и еще тупее"), он завоевал статус самого популярного комедийного актера современности. Джим Керри - бросил школу в 15.

Николь Кидман

Николь Кидман можно назвать сестрой Джима Керри по несчастью. Она тоже была вынуждена бросить школу, чтобы помочь болеющей матери. Николь подрабатывала массажисткой, параллельно изучала искусство и работала в театре. Это принесло свои плоды - уже в 15 лет она впервые снялась в большом кино ("Бандиты на велосипедах"). Уверены, что с тех пор Николь ни разу не пожалела о своем решении. Николь Кидман - ушла из школы в 15.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф начал играть в кино, когда ему было шесть, ну а в десять он получил роль, которая изменила всю его жизнь. Конечно, речь идет о смелом и одаренном ученике школы магов Хогвартс - Гарри Поттере в фильмах о Гарри Поттере. У Дэниэла никогда не было тяги к учебе, так как он с первых дней съемок понял: кино - его призвание. Во время съемок "Гарри Поттера", которые стартовали в 1999 году, а закончились в июне 2010, какое-то время молодой актер учился экстерном, делал домашние задания в съемочном трейлере, а в 17 лет забрал документы из школы и больше никогда туда не возвращался. Выиграл или проиграл от этого решения? Об этом можно судить по числу его поклонников и количестве нулей в гонорарах.

Райан Гослинг

С учебой у Райана Гослинга не сложилось с самого детства: из-за рода деятельности отца семья постоянно переезжала, и мальчик не задерживался в одной школе надолго. Из-за синдрома дефицита внимания Райан с трудом научился читать, учебная программа давалась ему тяжело. В 12 лет он начал работу с "Клубом Микки Мауса", где начинали карьеру Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. Затем подросток продолжил сниматься в разных телешоу, включая знаменитый сериал "Молодость Геракла". В 17 лет Райан бросил школу и посвятил жизнь кино. Вы наверняка видели романтичный мюзикл "Ла-Ла-Ленд" и душещипательную мелодраму "Дневник памяти", а ведь это лишь малая часть впечатляющей фильмографии актера. Райан Гослинг ушел из школы в 17.

Киану Ривз

Этот любимец женщин никогда не был примерным учеником. Его исключили из школы искусств за то, что он был шумным и болтал во время занятий. Подростком Киану Ривз жил в Ливане, Австралии, Нью-Йорке и Торонто, сменив за это время пять учебных заведений. Последней школой, в которую он ходил, было обычное государственное учреждение, где он стал звездой хоккейной команды. Но в конечном итоге он забрал документы, так и не получив аттестат, и начал сниматься в кино, чтобы навсегда войти в анналы кинематографа благодаря "Скорости", "Матрице" и "Адвокату Дьявола". Киану Ривз бросил школу в 17.

Жерар Депардье

Французский ловелас Жерар Депардье начал зарабатывать на жизнь вовсе не съемками в кино. У него всегда не ладилось со школой, во многом из-за заикания, которого он ужасно стеснялся. К тому же, в семье не хватало денег: отец пил, мать нянчилась с 5 другими детьми. В 14 лет Жерар бросил школу, начал пить и курить травку, торговал контрабандными товарами, спал с мужчинами за деньги, а в 16 попал в тюрьму за угон автомобиля. Но сегодня воспитанный улицами Депардье ни капли не жалеет о том, как сложилась его судьба: количество строчек в его фильмографии превысило сотню, а его многомиллионное состояние гарантирует, что уж его-то дети и внуки не будут расти беспризорниками. Жерар Депардье бросил школу в 14.

Аль Пачино

Аль Пачино прогуливал школу по другой причине: он с детства увлекался бейсболом и много времени проводил на игровой площадке. В семнадцать он понял, что зря теряет время в школе, поэтому бросил занятия, так и не получив диплом о среднем образовании. Работать он также начал рано, но начинать ему пришлось с курьера и посудомойщика. Только потом ему предложили сняться в кино, где он смог раскрыть свой талант в качестве актера. Аль Пачино ушел из школы в 17.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон ушла из школы, когда ей было 16 лет. Желания учиться у нее не было, зато после того, как мать предложила ей принять участие в конкурсе красоты, она загорелась идеей стать моделью. В итоге она пришла к самому главному - с ней заключило контракт модельное агентство в Милане. Сегодня Шарлиз - известная на весь мир киноактриса с "Оскаром" за роль в драме "Монстр". Шарлиз Терон забрала документы в 16.

Том Круз

Этот актер родился и вырос в проблемной бедной семье. Том Круз часто менял школы, а единственной отдушиной в серых буднях был спорт. Свое будущее он почему-то видел в качестве священнослужителя. Том даже поступил в семинарию, бросив среднюю школу, но быстро оставил учебу ради карьеры актера. Нью-Йорк дал ему первый и очень важный шанс: маленькую роль в фильме "Бесконечная любовь". А уже позже Том Круз прославился съемками в "Лучшем стрелке", "Рискованном бизнесе", "Магнолии" и "Миссия невыполнима".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook