Ученые объяснили, как странные привычки могут продлить жизнь
Ученые сделали интересный вывод. Такие, казалось бы, глупые, странные и даже вредные привычки человека, как употребление спиртных напитков, неряшливость или любовь к одиночеству и тишине при определенных стечениях обстоятельствах могут продлить человеку жизнь, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
Исследователи привели ряд примеров, чтобы доказать свою точку зрения. Так, заявили они, употребление в сутки не более 32 граммов вина окажет благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему человеку, а также значительно снизит риск развития диабета и атеросклероза.
Порой человеческая неряшливость может вызывать у окружающих чувство отторжения или даже отвращения. Но и тут у ученых есть хорошие новости для ленивых и небрежных людей. По словам исследователей, излишне частое принятия ванны может привести к тому, что кожа человека лишится своего защитного слоя.
Некоторые люди чистят зубы далеко не каждый день. Даже в этой, казалось, бы разрушительной и пагубной привычке можно найти ряд плюсов. Например, использование излишнего количества зубной пасты может навредить зубам и деснам. Это, не говоря уже о том, что многие зубные пасты сами по себе довольно вредны.
Есть люди, что не любят большие скопления людей и шум. Ученые доказали, что громкие звуки способны вызвать серьезные изменения в гормональном фоне человека, и, в результате, привести к дисбалансу нервной системы и эмоциональной нестабильности.
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