Футбол и эволюция: во что играют племена

У футбола и других командных игр могут быть глубокие эволюционные корни, считают американские ученые. Подобные игры распространены даже в примитивных культурах, позволяя членам племен отрабатывать навыки, необходимые для охоты или защиты от нападения.

Футбол и другие соревновательные командные игры, в которых мужчины состязаются друг с другом, могут иметь глубокие эволюционные корни, считают исследователи из Орегонского университета в США. Этим, по-видимому, можно объяснить ажиотаж вокруг Чемпионата мира по футболу и недавних успехов России в матче с Испанией.

Так, в современных сообществах охотников и собирателей подобные игры позволяют мужчинам оттачивать силу и выносливость, оценивать приверженность членов команды остальным игрокам и видеть, как каждый из них действует в напряженной обстановке - все эти качества важны на охоте или в стычках с другими племенами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Human Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общества охотников и собирателей характеризуются присваивающим типом хозяйства, в котором основная экономическая роль отведена охоте, рыболовству и собирательству. Такой подход был характерен для самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества и предшествовал развитию сельского хозяйства. Однако местами такой уклад сохранился и по сей день.

Считается, что поведение в играх у людей и других животных развивалось как способ усвоения, отработки и совершенствования навыков, необходимых для выживания.

Так, например, игра в догонялки тренирует скорость и выносливость - они необходимы, чтобы улизнуть от свирепого хищника. Аналогичным образом шутливая игровая драка становится способом подготовки к драке настоящей. Однако, хотя многие животные практикуют такое поведение, только люди делают это в командах.

Ученые наблюдали за сообществами охотников и собирателей, чтобы выяснить, насколько распространены среди них командные игровые бои и позволяют ли они развить навыки, необходимые для настоящего сражения. Такой тип игр подразумевает скоординированные действия и применение физической силы для того, чтобы, например, достичь какой-либо цели и при этом помешать команде противника сделать то же самое.

Также они проанализировали ранние этнографические данные об охотниках и собирателях. Хотя исследователи прошлых лет не слишком много писали о подобных играх, предоставленной информации было достаточно, чтобы установить -как минимум в 46 из 100 описанных регионов племена практиковали такое игровое поведение.

Самым распространенным видом активности были игры с использованием палок, которыми надо было бить по каким-либо предметам (а иногда и людям). За ними следовали игры с акцентом на работу ног и игры, похожие на регби. Также исследователи обнаружили много видов активности, связанной с бегом, захватами, отражением ударов и бросками. Все они прививают навыки, необходимые для набегов на другие племена (или, наоборот, защиты от набега).

Так, авторы приводят в пример игры чукчей с использованием реального оружия - они целятся из лука и замахиваются копьем, но при этом не отпускают тетиву и не наносят удар. Тем не менее, последовательность движений является боевой и позволяет улучшить навык противодействия противнику.

Описывают они и защитную тактику чукчей: "Когда в него стреляют, он уворачивается от стрел, или отражает их копьем, или просто ловит меж пальцев".

А индейцы она (селькнам) сначала стреляют из засады, потом - в открытую и, наконец, вступают в рукопашный бой с целью сломать противнику спину или шею.

Выделить действия, характерные только для игры или только для боя, проблематично, отмечают исследователи - настолько сильно они похожи.

По мнению авторов работы, командные игры с элементами борьбы служат способом изучить удары, блоки, увороты и другие маневры, увеличивающие шанс на победу и уменьшающие риск травмы во время настоящего боя.

"Интересно, что игра в войну присутствует в 39% культур, среди мальчиков - в 26%. Это говорит о том, что мотивация участвовать в командных боевых действиях возникает еще в детстве", - отмечает Мишель Сугияма, ведущий автор исследования.

Игровой формат делал такое взаимодействие безопасным, при этом позволяя развивать физические навыки и привыкать к командной работе. Участники игры учились предвидеть, контролировать действия противника и реагировать на них, а также постоянно оценивать расстановку сил в зависимости от того, насколько устали обе команды и сколько игроков выбыло из игры.

"Периодическое участие в таких играх в детстве, подростковом и взрослом возрасте дает людям возможность интуитивно оценивать степень агрессии команды противника и своей собственной по мере изменения состава или уровня навыков с течением времени, - объясняет Сугияма. - Широкое распространение подобных игр среди охотников и собирателей предполагает, что мотивация участия в таких играх - универсальная черта человеческой психологии, порождающая поведение, которое позволяет развивать, отрабатывать и улучшать групповые боевые навыки, используемые при набегах".

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