Почему богатые люди не хотят делиться деньгами - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

Состоятельные люди не хотят делиться с другими людьми деньгами. Особенно те, кто заработал свой капитал самостоятельно.

О том, почему богачи не любят делиться, рассказали ученые из Лондонского университета королевы Марии, которые провели социальный эксперимент, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале по психологии Basic and Applied Social Psychology, показали, что участники эксперимента с низким уровнем дохода чаще проявляли щедрость, чем участники из категории "богатых" респондентов. Особую скупость проявляли те участники эксперимента, которые добивались успеха и высокого уровня доходов своими силами, а не по "счастливой случайности", отметили специалисты.

Ученые связали это с тем, что респонденты, которые тяжело работали, чтобы стать богатыми, не хотели рисковать или делиться заработанными деньгами с другими.

"Люди с низким уровнем дохода готовы рисковать. В ходе эксперимента они охотнее соглашались вкладывать деньги в так называемый "общий банк". Мы связываем это с тем, что они подсознательно считают, что им нечего терять. В свою очередь, богатые респонденты отказывались делиться деньгами с другими и жертвовать средства в "общий банк", пытаясь сохранить весь свой доход для себя", - отметили ученые.

При этом исследователи выяснили, что эмпатия не имела никакого влияния на поведение респондентов, когда речь заходила о вкладывании денег в "общий банк".

"Это довольно неожиданный вывод для нас, ведь ранее считалось, что именно эмпатия - сопереживание является основой действий человека в обществе. Наше исследование опровергает это мнение, доказывая, что, когда речь идет о деньгах, эмпатия не влияет на социальное поведение человека", - говорят специалисты.

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