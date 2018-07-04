Ученые обнаружили вид пауков, который живет только в одной пещере в США

4 июля 2018 04:43

Ученые из университета Индианы открыли новый вид пауков, которых можно найти только в одной пещере в штате Индиана, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Islandiana lewisi - первый вид пауков, обнаруженный за последние 30 лет. Размер его представителей - всего два миллиметра, а брюшко и лапки - прозрачные, что связно с тем, что они живут в темноте.

Ведущий арахнолог университета Марк Милн заявил о странности того факта, что глаза пауков не уменьшились, хотя они и прожили в кромешной тьме несколько миллионов лет.

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