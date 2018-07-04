Нечеловеческая радость: шимпанзе визжит от радостной встречи с человеческими родителями - ФОТО - ВИДЕО
4 июля 2018 10:29 195
Семейная пара вырастила шимпанзе, когда тот потерял мать. Детеныш был рожден с пневмонией и мать отказалась от него, а приемные родители подарили ему заботу, любовь и счастливое детство, передает Day.Az со ссылкой на Yandex.
Когда шимпанзе по имени Лимбани забрал зоопарк, человеческие родители Хорхе и Таня регулярно навещают своего любимца.
Видео с радостной встречей поделилась Zoological Wildlife Foundation в Майями. Оказывается, каждый раз встреча Лимбани с человеческими родителями сопровождается такими же радостными вскриками и крепкими объятиями.
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