Нечеловеческая радость: шимпанзе визжит от радостной встречи с человеческими родителями - ФОТО - ВИДЕО

4 июля 2018 10:29

Семейная пара вырастила шимпанзе, когда тот потерял мать. Детеныш был рожден с пневмонией и мать отказалась от него, а приемные родители подарили ему заботу, любовь и счастливое детство, передает Day.Az со ссылкой на Yandex.

Когда шимпанзе по имени Лимбани забрал зоопарк, человеческие родители Хорхе и Таня регулярно навещают своего любимца.

Видео с радостной встречей поделилась Zoological Wildlife Foundation в Майями. Оказывается, каждый раз встреча Лимбани с человеческими родителями сопровождается такими же радостными вскриками и крепкими объятиями.

Нажмите на видео для просмотра:
Нечеловеческая радость: шимпанзе визжит от радостной встречи со своими человеческими родителями

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az