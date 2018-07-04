Кот пытается пролезть с кукурузой через забор - ВИДЕО

4 июля 2018 11:35

Котик очень любит кукурузу, но ему нужно срочно перейти через забор. Бросить любимое лакомство он не может, поэтому пришлось брать кукурузу с собой.

Но как с ней пройти через узкие решетки забора? Котейка очень долго мучается, но длинная кукуруза совсем не хочет пролазить.Но в итоге хвостатый справился со своей задачей.

Day.Az со ссылкой на Yandex  предлагает вам посмотрить, как котику всё же удалось и кукурузу взять, и через забор пролезть.

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Кот пытается пролезть с кукурузой через забор

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