Кот пытается пролезть с кукурузой через забор - ВИДЕО
4 июля 2018 11:35 105
Котик очень любит кукурузу, но ему нужно срочно перейти через забор. Бросить любимое лакомство он не может, поэтому пришлось брать кукурузу с собой.
Но как с ней пройти через узкие решетки забора? Котейка очень долго мучается, но длинная кукуруза совсем не хочет пролазить.Но в итоге хвостатый справился со своей задачей.
Day.Az со ссылкой на Yandex предлагает вам посмотрить, как котику всё же удалось и кукурузу взять, и через забор пролезть.
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