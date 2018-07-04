Кому нельзя есть семечки - ОТВЕТ МЕДИКОВ

Семена подсолнечника имеют много нужных для организма элементов. Однако далеко не всем можно есть этот продукт, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вред семечек:

Зубы

Если вы вскрываете семечки зубами, эмаль на передних постепенно истончается. А мелкие очищенные семена любят застревать между жевательными зубами, провоцируя неприятные ощущения и даже кариес, если попали, так сказать, на благодатную почву.

Изжога

Съеденные в больших количествах семечки подсолнуха могут вызывать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом. А вот взаимосвязи поедания семечек с переполнением аппендикса не выявлено даже у тех, кто употребляет их вместе с шелухой.

Сердце

В покупных семенах может содержаться кадмий, который плохо влияет на работу сердца. Наконец, они действуют на голосовые связки. Вы, может, ничего и не заметите, а вот певцам есть семечки подсолнуха вредно.

Кости

Подсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе около дорог, где растут эти растения. Так, кадмий - ядовитый металл - оседает в семенах. Он разрушает почки и костную ткань человеческого организма.

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