Пикап Mercedes-Benz получил Maybach-модификацию - ФОТО

Самый роскошный пикап в этом сегменте рынка стал еще богаче: у Mercedes-Benz X-class появилась версия, в которой использовано множество компонентов от Mercedes-Maybach, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Правда, создана она не производителем, а тюнинг-ателье.

Постройкой самой роскошной версии пикапа под названием Yachting Edition занималось польское бюро Carlex Design. В частности, специалисты ателье разработали для X-class новый бодикит, выполненный из углепластиков и состоящий из 15 деталей. В него вошли, к примеру, новый капот, иные бампера, расширители колесных арок, декоративный "каркас безопасности" на грузовой платформе и тому подобное. Пол багажника покрыт натуральным деревом ценных пород, а решетка радиатора для пикапа напрямую позаимствована у Mercedes-Maybach S560.

Интерьер пикапа отделан кожей Nappa Porzellan, которая используется и в оформлении салонов "Майбахов". Кроме того, в отделке интерьера используется натуральное дерево, а штатные передние кресла заменены на сиденья Recaro Sportster. Интерьер выполнен в шоколадном и белом цветах, что обеспечивает ему визуальную взаимосвязь с отделкой кузова: тюнеры предполагают красить X-class Yachting Edition снаружи в те же оттенки. Наконец, и в салоне, и на кузове активно используются таблички с названием проекта.

Carlex Design пока не уточняет, сколько именно подобных пикапов планирует построить, но ателье уже успело заявить, что тираж будет крайне ограниченным. Известна и примерная стоимость проекта: расчеты начинаются с отметки в 105 000 евро (включая стоимость автомобиля-донора), однако, конечная цифра весьма серьезно зависит от желаемого объема доработок и используемых комплектующих.