Три непростительные ошибки, которые мешают получить работу

Работы много, но вот найти то, что хочется именно вам, бывает сложно. А если вместо тысяч предложений с работой вы получаете сами отказы, следует пересмотреть свой подход к поискам и не совершать три самые распространенные ошибки.

Не забывайте также использовать правильные слова и фразы в резюме, которые заставят воспринимать вас всерьез.

Day.Az со ссылкой на Сегодня рассказывает о том, что вы могли не учесть и из-за чего остаетесь без работы. Если вы тоже совершаете эти ошибки, самое время исправляться.

Тишина в ответ

Вот вы разослали резюме на 15 разных вакансий и считаете, что дело в шляпе. Но при этом почту свою последний раз проверяли еще перед Новым годом, а на незнакомые номера и вовсе никогда не отвечаете и уж тем более не перезваниваете. Так вот, так дело не пойдет.

С большой вероятностью ответ на резюме придет на почту. И даже может попасть в "Спам". Так что не забывайте проверять почтовый ящик хотя бы раз в день. Это при условии, что работа вам действительно нужна.

Также вам могут перезвонить. И поэтому в период поиска работы не игнорируйте звонки с чужих номеров, берите трубку и перезванивайте на пропущенные звонки.

Прогул, перенос, отмена собеседования

Погода нелетная, настроение не то, сон недобрый приснился, - да мало ли причин у человека не прийти на собеседование! А если серьезно, то забыть о встрече с потенциальным работодателем или перенести интервью может лишь тот, кто совсем не заинтересован в поиске работы. Разумеется, случиться может всякое. И если речь идет о реальном форс-мажоре, эйчар войдет в ваше положение и согласиться перенести встречу. Но сколько таких случаев? Один на сто тысяч?

Если уж вы ищете работу, используйте все варианты. Даже если накрапывает дождь или на улице минус три, возьмите волю в кулак и сходите на беседу с работодателем. Если, конечно, вам действительно нужна работа.

Отсутствие инициативы

Вы отправили резюме, а в ответ ничего не получили? Сходили на собеседование, но вам не перезванивают? Можно смириться и отпустить возможность. А можно проявить инициативу - напомнить о себе рекрутеру. Уточнить, не попало ли письмо в "Спам", получили ли ваше резюме.

А после собеседования можно самому набрать рекрутера через недельку после общения.

ВАЖНО! Единственный, но очень важный нюанс - не превращайтесь в соискателя-маньяка. Напоминать о себе можно только один раз. Если и после этого последует молчание или отказ, просто смиритесь и продолжите поиски.

Помните - все в ваших руках. И именно поэтому их нельзя опускать, как говорила Коко Шанель.

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