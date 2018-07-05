Джуд Лоу и Джон Малкович сыграют в продолжении сериала "Молодой папа"
Хоть Джуд Лоу и пообещал, что в продолжении модного сериала "Молодой папа" он больше не снимется, похоже, мы увидим его во втором сезоне. Кроме того, известно, что второй сезон сменил название и заполучил самого Джона Малковича, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает THR, второй сезон будет озаглавлен как "Новый папа" и будет лишь косвенно причастен к событиям первого сезона. Наверное, сериал превратится в некую альтернативную антологию или спин-офф.
Автор первого сезона Паоло Соррентино вернется к режиссерским и сценарным обязанностям, а над сценарием вместе с ним будут работать и его коллеги по первому сезону Умберто Контарелло и Стефано Бизес.
Что касается Малковича, то его роль, как и сюжетные хитросплетения, по-прежнему, держатся в тайне. Главную роль консерватора-понтифика Ленни Белардо опять исполнит Джуд Лоу.
Съемки начнутся в ноябре этого года.
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