Джуд Лоу и Джон Малкович сыграют в продолжении сериала "Молодой папа"

Хоть Джуд Лоу и пообещал, что в продолжении модного сериала "Молодой папа" он больше не снимется, похоже, мы увидим его во втором сезоне. Кроме того, известно, что второй сезон сменил название и заполучил самого Джона Малковича, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает THR, второй сезон будет озаглавлен как "Новый папа" и будет лишь косвенно причастен к событиям первого сезона. Наверное, сериал превратится в некую альтернативную антологию или спин-офф.

Автор первого сезона Паоло Соррентино вернется к режиссерским и сценарным обязанностям, а над сценарием вместе с ним будут работать и его коллеги по первому сезону Умберто Контарелло и Стефано Бизес.

Что касается Малковича, то его роль, как и сюжетные хитросплетения, по-прежнему, держатся в тайне. Главную роль консерватора-понтифика Ленни Белардо опять исполнит Джуд Лоу.

Съемки начнутся в ноябре этого года.

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