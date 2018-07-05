ТОП-5 актеров-мужчин, которые блистательно сыграли женские роли - ФОТО
Какие только роли не приходится играть актерам - мужчины переодеваются в женщин и наоборот. Однако, самые яркие персонажи запоминаются зрителям на всю жизнь. Предлагаем подборку с актерами, которые сыграли женщин лучше, чем персонажей-мужчин.
Чарли Чаплин
Чаплин стал первым мужчиной, который сыграл женщину на большом экране. Это было в самом начале его звездной карьеры. Он перевоплотился в простую американскую женщину в короткометражке "Женщина", которая постоянно колотила всех зонтиком и путалась в юбках.
Робин Уильямс
Актер сыграл няню в годах в фильме "Миссис Даутфайр". По сюжету, его герой развелся с женой и у него было трое детей. Чтобы чаще с ними видиться, он пошел на небольшую хитрость, которая ему удалась.
Дастин Хоффман
Актер признался, что понял, насколько женщинам тяжело быть всегда идеальной, доброй и покладистой. Он сыграл актера, которому не везло, но после того, как он в прямом смысле, влез в шкуру женщины, получил главную роль.
Мартин Лоуренс
Актер сыграл не просто женщину, а очень тучную чернокожую женщину. Мартину пришлось ежедневно носить костюм "большой мамочки", маски, парики и одежду больших размеров в комедии "Дом большой мамочки".
Эдди Редмэйн
Актер сыграл скандального, но исторического персонажа - художника, который стал первым в истории мужчиной, который сменил пол. Роль Лили Эльбе удалась Редмэйну, но Оскар за нее он так и не получил, а жаль.
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