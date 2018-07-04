Удивительная реакция орангутана на беременную женщину - ВИДЕО

Киран Беттани пришел с женой в зоопарк. Прогуливаясь, пара дошла до вольера с орангутанами.

Один из них заинтересовался животом женщины... Жена Кирана была на 7 месяцев беременности, когда они пришли в зоопарк в Колчесте. Ее живот тут же привлек одного из орангутанов, передает Day.Az со ссылкой на Petpop.cc.

Он подошел к стеклу, пытаясь аккуратно дотронуться до живота, и словно целовал его сквозь вольер

В какой-то момент у него даже упала слеза...

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