Удивительная реакция орангутана на беременную женщину - ВИДЕО
4 июля 2018 15:27 303
Киран Беттани пришел с женой в зоопарк. Прогуливаясь, пара дошла до вольера с орангутанами.
Один из них заинтересовался животом женщины... Жена Кирана была на 7 месяцев беременности, когда они пришли в зоопарк в Колчесте. Ее живот тут же привлек одного из орангутанов, передает Day.Az со ссылкой на Petpop.cc.
Он подошел к стеклу, пытаясь аккуратно дотронуться до живота, и словно целовал его сквозь вольер
В какой-то момент у него даже упала слеза...
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