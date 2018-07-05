4-летний вундеркинд из Индии пишет картины, которые продаются за тысячи долларов - ФОТО

Маленькому Адваиту Коларкару 4 года, он еще не ходит в школу, зато рисует картины, которые продаются за бешеные для ребенка деньги. Мальчик уже успел принять участие во многих изобразительных выставках наравне со взрослыми художниками, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

До 2016 года Адваит жил в Индии, потом вместе с родителями переехал в Канаду, более развитую в сфере искусства страну. Последняя выставка мальчика, ArtExpo, проходила в Нью-Йорке. Адваит, естественно, был самым юным участником.

Мальчику было всего 8 месяцев, когда он впервые взял в руки кисточку. Увидев рисунок, родители не поверили, что это нарисовал их сын. Мама Адваита признается, что это было для них магией.

"У него есть четкое направление и стремление, он точно знает, куда ему надо двигаться, и ведет себя к результату", - говорит мама мальчика в интервью BBC.

У Адваита уже были три собственные выставки, а за все его проданные картины родители выручили порядка 55 тысяч долларов.

Хелен Бриджо купила уже девять картин Адваита: "Я помню, как зашла в выставочный зал и не могла поверить своим глазам: эти цвета были настолько красивые, что сразу приковали все мое внимание. Знаете, если вы не знакомы с абстрактной живописью, можно легко утверждать, что любой может так же набросать на холст красок. Но если бы вы понимали цвета и текстуры, то вы бы заметили, что эти работы - это больше чем просто рисунки на холсте".

"Это все - его творения, плод могучего воображения. И мы бы хотели, чтобы так все и оставалось всегда", - утверждает папа мальчика.

Сандар Альтвегер, художница и преподаватель Колледжа искусства: "Многие дети просто видят перед собой краски и смешивают их как хотят. Это же другой случай: этот мальчик все продумывает, он увлечен своим занятием. Это довольно необычно. Никогда не знаешь, чем может закончиться такое увлечение. Я видела многих маленьких художников, которые были очень одаренными, но потом теряли интерес к творчеству".