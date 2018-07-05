Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет 6 подлинных историй о воскрешении из мёртвых.

1. Женщина из Колумбии

В феврале 2010 года 45-летняя домохозяйка из города Кали (Колумбия) тяжело заболела и, спустя некоторое время, умерла в больнице. Врачи констатировали смерть, выписали соответствующее свидетельство, после чего тело перевезли в похоронную контору для подготовки к погребению. А в момент, когда должно было начаться бальзамирование, работник конторы заметил что пальцы на руке "покойной" зашевелились. Потом на другой руке. Постепенно женщина вернулась к жизни.

2. Южноафриканский дедушка

В июле 2011 года 80-летний житель Восточно-Капской провинции ЮАР скончался вследствие осложнений, вызванных приступом астмы. Покойного отвезли в морг и поместили в специальный холодильник. Спустя 21 час, когда семья дедушки уже хлопотала насчёт похорон, работники морга услышали крики о помощи. Они страшно перепугались, думая, что их посетило привидение и позвонили в полицию. Полицейские оказались смелее, открыли дверь холодильника и выпустили воскресшего деда, который едва не помер второй раз - от страха.

3. Мамочка из Саудовской Аравии

В 2009 году в госпитале Кувейта во время кесарева сечения умерла роженица. Убитому горем мужу выдали свидетельство о смерти супруги и младенца. Тело матери отправили в морг и заперли с другими умершими в тот же день.

А через два часа женщина вдруг очнулась - в очень странном тёмном и холодном помещении. Она стала кричать и барабанить в дверь, пока её не услышал какой-то технический рабочий. Мужу тут же позвонили и потребовали вернуть свидетельство, что он с огромным удовольствием и сделал.

4. Пожилая женщина из Польши

В июне 2009 года в отделение скорой помощи поступил звонок о потерявшей сознание 84-летней женщине. Врачи тут же приехали, констатировали смерть и отправили тело в морг. Там старушка пролежала несколько часов в очереди на бальзамирование, но... внезапно жизнь к ней вернулась. Работники морга заметили, что пластиковый мешок зашевелился, расстегнули молнию и обнаружили, что все жизненно важные функции организма опять работают.

5. Воскрешение Джона Дунса Скота

Шотландский богослов Джон Скот скончался от апоплексического удара в ноябре 1308 года в городе Кёльне (Германия). Его похоронили в склепе при часовне францисканской церкви. А через несколько лет склеп за какой-то надобностью вскрыли и обнаружили пустой гроб и самого Скота на полу. После своего чудесного воскрешения Скот отчаянно пытался выбраться из могилы. Его руки были разбиты и все в крови. И он был мёртв - на этот раз окончательно.

6. Григорий Распутин

В первый раз Григория Распутина убивали 29 июня 1914 года. Убийца - проститутка Хиония Гусева ударила Распутина ножом в живот и, довольная собой, объявила: "Я убила антихриста!".

Но Распутин выжил.

16 декабря 1916 года группа заговорщиков во главе с князем Юсуповым зазвала Распутина в гости, накормила миндальными пирожными и напоила вином с таким количеством цианидов, которых хватило бы, чтобы отправить к праотцам, по меньшей мере, пятерых. Распутин не то что не умер - даже не поперхнулся. Тогда один из заговорщиков незаметно вытащил пистолет и выстрелил живучему старцу в затылок. Тот упал замертво. Убийцы вздохнули с облегчением и отправились праздновать. Оказалось - преждевременно, поскольку, когда они вернулись, то застали Распутина живым и, естественно, в ярости. Тогда его застрелили ещё пару раз.

Когда Распутин воскрес ещё раз, убийцы забили его дубинами. После этого труп связали, завернули в одеяло и сбросили в Неву.

Через несколько дней тело Распутина вытащили из реки. Он был мёртв, но руки - свободны.

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