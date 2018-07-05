Хотите чувствовать себя лучше после тренировки и увеличить эффективность упражнений? Тогда обратите внимание на то, что вы едите перед тем, как отправится в зал. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, что стоит и не стоит есть перед тренировками.

Тренер знаменитостей Гарри Хенсон говорит, что если перед тренировкой есть неправильную пищу, то это может сильно вас ослабить.

"Во время тренировки, особенно интенсивной, вам в животе не нужно ничего, что будет висеть там мёртвым грузом и мешаться", - говорит он.

Некоторая еда может быть вредна для организма перед тренировкой, даже если она хорошо подходит вам в остальное время.

Продукты, которых следует избегать перед тренировкой:

- Жареные и жирные продукты;

- Еда с высоким содержанием клетчатки, включая овощи;

- Острая пища;

- Газированные напитки.

Эксперты говорят, что перед нагрузками стоит так же отказаться от орехов, потому что они содержат много жира и требуют немало времени на переваривание.

Один из клиентов Хенсона, Димитри Уаттара, говорит, что избегает тяжёлой еды перед тренировками.

"Мне нравится чувствовать лёгкость во время тренировки, потому что я могу делать больше, - говорит он. - Я чувствую себя более свободным, более подвижным".

Что стоит есть перед тренировками?

Итак, какие продукты Хенсон рекомендует съесть перед походом в спортзал?

Он советует своим клиентам съесть банан за 20 минут до тренировки.

"Потому что это лёгкие углеводы, сложные углеводы которые будут поддерживать уровень сахара в вашем организме в течение долгого периода времени".

Не менее важно и то, что вы едите после тренировки. Хенсон говорит, что протеиновый батончик или нежирное мясо с овощами помогут вашему организму восстановиться быстрее.

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