Что стоит и не стоит есть перед тренировками
Хотите чувствовать себя лучше после тренировки и увеличить эффективность упражнений? Тогда обратите внимание на то, что вы едите перед тем, как отправится в зал. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет, что стоит и не стоит есть перед тренировками.
Тренер знаменитостей Гарри Хенсон говорит, что если перед тренировкой есть неправильную пищу, то это может сильно вас ослабить.
"Во время тренировки, особенно интенсивной, вам в животе не нужно ничего, что будет висеть там мёртвым грузом и мешаться", - говорит он.
Некоторая еда может быть вредна для организма перед тренировкой, даже если она хорошо подходит вам в остальное время.
Продукты, которых следует избегать перед тренировкой:
- Жареные и жирные продукты;
- Еда с высоким содержанием клетчатки, включая овощи;
- Острая пища;
- Газированные напитки.
Эксперты говорят, что перед нагрузками стоит так же отказаться от орехов, потому что они содержат много жира и требуют немало времени на переваривание.
Один из клиентов Хенсона, Димитри Уаттара, говорит, что избегает тяжёлой еды перед тренировками.
"Мне нравится чувствовать лёгкость во время тренировки, потому что я могу делать больше, - говорит он. - Я чувствую себя более свободным, более подвижным".
Что стоит есть перед тренировками?
Итак, какие продукты Хенсон рекомендует съесть перед походом в спортзал?
Он советует своим клиентам съесть банан за 20 минут до тренировки.
"Потому что это лёгкие углеводы, сложные углеводы которые будут поддерживать уровень сахара в вашем организме в течение долгого периода времени".
Не менее важно и то, что вы едите после тренировки. Хенсон говорит, что протеиновый батончик или нежирное мясо с овощами помогут вашему организму восстановиться быстрее.
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