5 историй о животных, которые спасли людей от неминуемой смерти

Мы знаем множество историй о человеколюбивых дельфинах и собаках-героях. Гораздо трудней представить себе льва, гориллу, свинью или кита, которые бросаются на спасение попавшего в беду человека. И тем не менее, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям истории о том, как указанные животные спасали людей.

1. Лев спасает девочку от похитителей

Дело было в 2005 году. Одна 12-летняя кенийская девочка находилась в розыске уже целую неделю. Известно было, что её похитили для того, чтобы насильно выдать замуж. А через неделю ребёнка нашли - в компании трёх львов, которые, как оказалось, и освободили заложницу, до смерти перепугав похитителей.

Позже выяснилось, что до момента, когда появилась полиция, львы охраняли девочку примерно полдня. Они не только не причинили ей никакого вреда сами, но и зорко следили, чтобы никто другой к ней не приближался. Звери удалились только тогда, когда появились служители закона. Специалисты предположили, что на такую благородную реакцию хищников сподвигли слёзы девочки, которые могли каким-то образом напомнить звуки, издаваемые их собственными детёнышами.

2. Горилла спасает 3-летнего мальчика

Как известно, в зоопарках диких животных держат в специально огороженных вольерах. Эту территорию животные считают "своей" и, как правило, ревностно относятся к соблюдению её границ.

18 августа 1996 года в зоопарке города Брукфилда (Иллинойс, США) на эту самую территорию вторгся трёхлетний мальчик - залез на ограду, отделявшую вольер с гориллами от зрителей, и свалился с неё прямо к обезьянам. Высота ограждения была около пяти метров, ребёнок сильно ударился головой и потерял сознание.

Поскольку человеческой помощи ждать пришлось слишком долго, спасение ребёнка взяла на себя горилла по имени Бинти-Джуа. Она осторожно подняла мальчика на руки и, покачивая, донесла до входа в вольер, где его и подхватили подоспевшие спасатели. И полиция и работники зоопарка признали, что без помощи Бинти ситуация могла оказаться гораздо хуже.

И чтобы вы не подумали, что это случайность и действия гориллы были неправильно истолкованы - в 1980-х годах очень похожий случай произошёл в зоопарке Джерси. Там мальчик тоже упал в вольер с гориллами и потерял сознание, но спас его самый крупный самец в группе, который охранял ребёнка, отгоняя от него сородичей, пока не прибыли спасатели.

3. Кит спасает тонущего дайвера

Это произошло в аквариуме Polarland, который находится в китайском городе Харбин, во время соревнования дайверов. Участникам нужно было погрузиться на дно бассейна с ледяной водой, где плавали киты - на глубину около шести метров. И сделать это следовало без акваланга.

Одним из участников была 26-летняя Янг Юн. Как только она достигла дна, её ногу свело судорогой. Девушку охватил панический ужас, она начала задыхаться.

Казалось, что смерти не миновать. По счастью, мимо проплывала на редкость сообразительная белуха по имени Мила.

Она ухватила ногу Янг Юн ртом и вытолкала на поверхность. Девушка выжила, и это целиком и полностью заслуга Милы.

4. Свинья спасает хозяина от сердечного приступа

Сначала толстушку Лулу подарили на день рождение женщине, которая не захотела даже взять её домой. Вместо этого свинью приютила мама именинницы Йо Энн - отчасти из жалости, отчасти с видами на пасхальное застолье. Так или иначе, личные качества свиньи никого особенно не интересовали.

Но, как оказалось, недостаток внешней красоты этого создания с избытком компенсировался сообразительностью и даже благородством.

Когда у Йо Энн случился сердечный приступ, Лулу моментально сориентировалась и кинулась на помощь. Вернее, побежала за помощью, но для обычной хрюшки, которой уготована участь праздничного обеда, это, согласитесь, само по себе - достаточно героический поступок. Ещё один момент - до этого момента Лулу ни разу не покидала пределов огороженного двора, а тут вдруг как-то сообразила открыть щеколду.

Так или иначе, Лулу покинула родной двор и добралась до ближайшего хайвея. Дождалась, когда вдалеке покажется машина, и улеглась на самой середине проезжей части. А что ей было делать? Голосовать?

Однако, с первого раза и эта хитрость не удалась, и никто не остановился. Тогда Лулу сбегала домой - проверила, как там хозяйка, и опять вернулась на свой пост на дороге. Только через 45 минут один из водителей остановился. Возможно, тоже с мыслью о каком-нибудь предстоящем празднике.

Он пошёл за Лулу к дому, где и обнаружил беспомощную Йо Энн. Позвонил в скорую, и женщину удалось спасти. А Лулу получила награду - пончик с джемом. Не особенно щедро, но Лулу осталась довольна.

5. Кролик спасает человека от диабетической комы

Вот уж от кого ожидать проявлений решительности и отваги точно никому не придёт в голову, так это от кроликов. По крайней мере, так было до того дня, как парень по имени Симон Стеггалл не впал в диабетическую кому, которая могла закончиться очень печально. Это произошло, когда Симон отдыхал на диване в своём доме в Кембриджшире (Англия).

Его жена Виктория находилась поблизости, но пребывала в полной уверенности, что супруг просто заснул после тяжёлого рабочего дня. По счастью, в доме жила ещё и крольчиха Дори, которая сразу почуяла, что с хозяином случилось недоброе. Она запрыгнула на Симона, стала энергично по нему скакать и отчаянно облизывать его губы, пытаясь вернуть своего кормильца к жизни.

Вскоре Виктория обратила внимание на крайне необычное поведение питомицы, сообразила, наконец, что с мужем что-то не так и позвонила в скорую.

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