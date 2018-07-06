Mitsubishi представила обновленный Pajero - ФОТО
Пока рестайлинговый Mitsubishi Pajero 2019 модельного представили на китайском рынке - фотографии новинки опубликовало местное издание Autohome.
Внешние изменения невелики. Это новая решетка радиатора, измененные рейлинги и задние фонари. Внутри изменений уже больше. Внедрена более современная мультимедийная система с более крупным экраном, плюс появилась беспроводная зарядная станция для мобильных устройств.
В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом - трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом.
Ранее отмечалось, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе "Паджеро" с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года.