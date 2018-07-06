Mitsubishi представила обновленный Pajero - ФОТО

Нынешний Mitsubishi Pajero явно доживает последние годы своей жизни: в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы пока нет. Но "под занавес" японцы все же решили немного обновить свою культовую модель, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Пока рестайлинговый Mitsubishi Pajero 2019 модельного представили на китайском рынке - фотографии новинки опубликовало местное издание Autohome.

Внешние изменения невелики. Это новая решетка радиатора, измененные рейлинги и задние фонари. Внутри изменений уже больше. Внедрена более современная мультимедийная система с более крупным экраном, плюс появилась беспроводная зарядная станция для мобильных устройств.

В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом - трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом.

Ранее отмечалось, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе "Паджеро" с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года.