"Кто ты без дорогой камеры?": фотограф ответил хейтерам крутыми кадрами, снятыми на мыльницу - ФОТО
Филлип Хомессер - профессиональный фотограф-самоучка, чьи работы появлялись во множестве мировых изданий. Все свои знания о фотографии Хомессер почерпнул из обучающих YouTube-каналов, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Его работы публиковали The Huffington Post, Daily Mail, Woman's Day. Наверное, поэтому фотографу крайне неприятно читать в соцсетях комментарии от людей, которые уверены, что снимки у него получаются так хорошо только благодаря дорогостоящему оборудованию.
Хомессеру, очевидно, это надоело, и он дал отпор. "Я решил найти самую дешевую камеру и самые дешевые объективы и сделать фотографии, чтобы доказать, что искусство фотографа не зависит от его фотоаппарата".
"На eBay я нашел Canon t2i за 183 доллара и 50-миллиметровый объектив Pentax 1.7 за 15 долларов. Все оборудование обошлось мне чуть больше чем в 200 долларов. Я взял камеру, позвал сыновей, и втроем мы устроили фотосессию".
"Фотографии отредактированы при помощи Photoshop и Lightroom, пока никто не начал кричать "фотошоп". Меня не волнует, что кто-то считает использование фотошопа обманом".
"Потому что, когда я фотографирую, у меня в голове есть определенное видение, как это должно выглядеть. Так что я делаю кадр, а потом буквально дорисовываю тот образ из своей головы. И это для меня ключевой момент".
"И прежде чем кто-то скажет, что не может позволить себе Photoshop, так же как и дорогую камеру: за свой я плачу два с половиной доллара в неделю".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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