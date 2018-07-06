Точный гороскоп на пятницу

Сегодня по гороскопу день, когда концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, наука, да и вообще любой умственный труд, а также деятельность, требующая повышенной внимательности, будут особенно успешными. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное "но": день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении: неосторожное слово легко способно ранить и привести к обиде, ну а обиды сегодня могут быть очень глубокими, загладить их потом будет нелегко.

Овен

Сегодня во всех делах на первом месте у Овна будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Овен будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Овна сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Телец

Звезды гороскопа советуют Тельцу уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Телец уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Тельцу сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Близнецы

Гороскоп Близнецов не предполагает избытка реалистичности - Близнецы способны поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым они станут свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Близнецы испытают чувство дежавю или на их глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Близнецами и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Рак

Сегодня - день, когда успех Раку принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Рака к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Рак сегодня предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Лев

Звезды гороскопа то и дело будут склонять Льва давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Лев будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Лев безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Дева

Звезды гороскопа предвещают Деве не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько она сама. Дева будет склонна раздражаться на все, ее способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Деве необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Весы

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Весов из рук. Они способны ощутить упадок сил, но худшее, что они могут при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Весы к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Весы рискуют их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Весам придется расслабиться и плыть по течению. Пусть они многого сегодня не успеют сделать, но зато и не смогут ничему навредить.

Скорпион

Скорпиону необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Скорпиона, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Стрелец

Звезды гороскопа будут требовать от Стрельца внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Стрельца понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Стрельцу придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Стрельца перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Стрельцу, если это в его силах, помочь, - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Козерог

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Козерога немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Козерога будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Козерогу огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Водолей

Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Водолея ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Рыбы

В Рыбах проснется бухгалтер! Им будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, им не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Рыбы будут считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Рыб долгие годы, так что звезды советуют им выбраться на шоппинг.

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