Как улучшить память и работу мозга: пять полезных советов

Интеллектуальные нагрузки, питание, алкоголь и физические упражнения влияют не только на наше тело и внешность, но и на мозг.

Чтобы улучшить память и работу мозга, важно выполнять несколько условий, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня.

1. Ходите, бегайте, танцуйте!

Исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций (внимание, память, язык, визуально-пространственное восприятие) людей, у которых были нарушения памяти. Когда мы ходим, бегаем или танцуем, в мозге выделяется фактор роста, который способствует выживанию нейронов и установлению связей между ними. Это поддерживает память и позволяет учиться новому.

2. Питайтесь правильно

Здоровая и довольно доступная, особенно летом Средиземноморская диета. Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить.

Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того - снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств и замедляет прогресс деменции (снижается интеллект, память, внимание, способность мыслить абстрактно).

3. Безопасной дозы алкоголя не существует

У людей, которые совсем не употребляют алкоголь, шансы развить болезнь Альцгеймера меньше на 22%, чем у тех, которые регулярно потребляют чрезмерное количество спиртного. Такие результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации.

4. Сон - очень ценный ресурс

Люди, которые регулярно недосыпают, то есть спят меньше рекомендованных 7-8 часов ночью, имеют более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций.

Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти.

5. Не забывайте об общении

Крепкие социальные связи могут быть столь же важны и полезны, как физическая активность и здоровое питание. Постоянное общение - это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции. Общение с людьми помогает укрепить нейронные сети, а также замедляет их ослабление в процессе старения.

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