Какие пары чаще разводятся: необычный ответ ученых

Те пары, которые были чрезмерно ласковы, привязаны и внимательны друг к другу на начальном этапе отношений, с большей вероятностью разводились в будущем. Это выяснилось в результате исследования, в ходе которого ученые проанализировали отношения 168 супружеских пар на протяжении 13 лет.

Новое исследование определило ключевые признаки развода и характер отношений между партнерами, который свидетельствует о том, что в будущем у пары могут возникнуть проблемы в браке, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Результаты исследования прокомментировала психолог и эксперт по отношениям Мадлен Мейсон Рэйнтри. По ее мнению, чем трезвее партнеры смотрят друг на друга на начальном этапе отношений - тем больше у них шансов построить крепкую семью:

"Некоторые люди настолько увлечены своим партнером, что не могут трезво оценивать ситуацию. В этой ситуации "любовь слепа". Но увлечение - лишь временное состояние, как и страсть. Когда это состояние пройдет, человек может понять, что между ними с партнером нет ничего общего, кроме страсти. Тогда отношения завершаются разрывом", - говорит она.

Сьюзен Винтер, нью-йоркский эксперт по отношениям согласна с мнением коллеги:

"Чрезмерная эмоциональность характерна для партнеров в период влюбленности, который, увы, длится недолго - как правило, от трех до девяти месяцев. Жизненные проблемы могут быстро напомнить о себе. И именно тогда вы увидите перед собой настоящего человека, без "розовых очков". Довольно часто реальность может вызвать разочарование, а разочарование в большинстве случаев приближает партнеров к разводу", - утверждает она.

Авторы исследования добавили, что привязанность и проявление нежности к партнеру не всегда является признаком развода в будущем. В частности, речь идет лишь о нездоровой эмоциональности и "токсичной страсти".

"Если вы увлечены друг другом настолько, что ограждаете партнера от общения с близкими и друзьями, проводите вместе с ним все свое свободное время и зацикливаетесь на партнере - ваши отношения нездоровые. Однако если вы относитесь к партнеру с уважением, нежностью и заботой - с вами все в порядке", - говорит Рэйнтри.

В свою очередь, пары, которые проявляли минимум привязанности друг к другу на этапе медового месяца, также попадали в "группу риска" и уже спустя в среднем два года после знакомства разводились с партнером. Результаты исследования также показали, что среди явных признаков развода - нежелание партнеров работать над отношениями, отсутствие взаимопонимания и уважения.

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