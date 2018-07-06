Во Вселенной обнаружили мощный космический фейерверк
6 июля 2018 02:15 224
На свежих фотографиях с орбитального телескопа "Хаббл" астрономы запечатлели необычайно красивую фотографию туманности в созвездии "Карина" южного полушария, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Звезды образовали неповторимый рисунок, который напоминает вспышки мощного фейерверка на праздниках.
Туманность находится в 20 тыс. световых лет от Земли. Необычайный эффект фейерверка достигнут за счет образования звезд в одинаковое время, но все они различаются по массе, температуре и цвету.
Подобные объекты в космосе помогают ученым понять происхождения массивного образования звезд в Вселенной на раннем этапе ее существования.
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