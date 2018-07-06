5 творческих прорывов, совершенных во сне

Всем школьникам учительницы по химии рассказывают удивительную историю открытия периодической таблицы Менделеева. Великий химик увидел ее во сне, а проснувшись утром, записал свой сон на бумаге. Впрочем, неудивительно, ведь во сне человек обладает невероятной способностью решать неразрешимые в период бодрствования вещи. Это доказано наукой. "Утро вечера мудренее", как говорится в сказке. И народная мудрость здесь права.

Во сне наш мозг продолжает так же работать, правда, на иной частоте и по законам, пока что нам не изведенным и не понятным. Сомнологи долго бьются над загадкой сна. Но пока что добились малого результата в его изучении. Тем не менее, многие поразительные открытия были и продолжают свершаться именно в сладких грезах ученых и не только. Вот еще несколько примеров "сонных" открытий, о которых вы могли не догадываться. О них расскажет Day.Az со ссылкой на ainteres.ru.

Сон Элиаса Хоу об игольном ушке. Изобретатель, создавший в 1845 году швейную машинку, долго мучился над проблемой того, как расположить игольное ушко так, чтобы нить цеплялась с противоположной стороны ткани.Проблема занимала все его время и не давала ему покоя. Он никак не мог понять, как это сделать. Пока однажды ночью ему не приснился странный сон, мгновенно решивший всю проблему. Хоу снилось, что его взяли в плен дикари и танцевали вокруг него с копьями, имеющими под острием ушко, на подобии игольного. Проснувшись, он тут же смастерил иглу с ушком у острия, и проблема разрешилась.

Сон Отто Леви о нейростимуляторе. В 20-х годах прошлого века Леви занимал вопрос о блуждающем нерве, идущем от ствола головного мозга и соединяющимся с сердцем. Он считал, что тот выделяет некую субстанцию для замедления сердцебиения. Когда он стимулировал нерв сердца лягушек электрическим сигналом, оно начинало сокращаться медленнее. Но объяснить этот процесс ученый не мог. Однажды физиологу снился сон. Проснувшись утром, он ничего не мог вспомнить. На следующий день сон повторился и Леви записал его на бумаге, но позже просто не мог разобрать собственный почерк. Когда сон приснился третий раз, Леви старался писать разборчивей и в тот же день провел приснившийся эксперимент в лаборатории. Так был раскрыт механизм передачи нервного импульса посредством нейромедиатора ацетилхолина по мышечным волокнам, который используют нейроны для взаимодействия. За свое открытие ученый получил Нобелевскую премию.

Сон Мэри Шелли о Франкенштейне. Сон, который в будущем превратился в увлекательнейший роман ужасов, приснился писательнице во время отдыха на Женевском озере летом 1816 года. В своем дневнике на утро она записала: "Бледный юноша собирал воедино части человеческого тела, и после мощного разряда они зашевелились".

Сон Пола Маккартни о новой песне. В период съемок киноленты "Help!" Маккартни приснилась знаменитая мелодия хита "Yesterday". Музыкант утром подскочил с кровати и побежал к пианино, чтобы наиграть ее. После этого он долгое время допытывал коллег по цеху, не могли ли они где-нибудь ее слышать. Песня "Yesterday", которую он позже сочинил под новую мелодию, стала одной из самых популярных песен The Beatles.

Сон Уильяма Уатта об идеальном шаре. Английский город Бристоль в XVIII веке был центром плавки свинца из местных шахт. Но производители никак не могли добиться при производстве из него пушечных ядер идеальной круглой формы. Сон обычного водопроводчика Уатта заставил последнего взобраться на крышу церкви и оттуда капать расплавленным свинцом в ведро с холодной водой. Ядра получались идеально круглыми, что вывело производство оружия в тот год на новый уровень.

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