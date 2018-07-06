Когда французы начали есть улиток и лягушек

Французы были не первыми, кто придумал употреблять эти продукты в пищу. По данным историков, лягушек впервые начали есть в Древнем Китае, а римляне специально откармливали улиток отрубями и отпаивали вином для последующего приготовления. Однако именно французы известны как создатели лучших рецептов с использованием этих ингредиентов. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет когда и почему французы начали есть улиток и лягушек.

Не от хорошей жизни

"Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. ... Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это!", говорил Чичиков Собакевичу в романе "Мёртвие души".

И многие согласились бы с мнением гоголевского героя. Так как же французам пришло в голову есть этих животных? По одной из версий, лягушачьи лапки и улитки, которые сегодня входят в меню самых изысканных французских ресторанов, вошли в рацион французов из-за бедности и нехватки продовольствия.

Как указывает повар Эрик Ле Прово, французы начали есть лягушек во время столетней войны с Англией (1337-1453 гг.), чтобы не умереть от голода. Впоследствии, англичане, проигравшие в этой войне, придумали называть французов "лягушатниками", а сами лягушачьи лапки долго были не по вкусу жителям туманного Альбиона. Одному из известнейших французских рестораторов конца XIX в. - начала XX в. Огюсту Эскофье, работавшему в отеле Savoy в Лондоне, даже пришлось пойти на одну хитрость - в своём меню он назвал блюдо из лягушачьих лапок "юные нимфы", чем заинтриговал местных гурманов, которые, благодаря этой уловке, получили возможность распробовать французскую диковинку.

Существует ещё одна версия, объясняющая, почему французы начали есть улиток и лягушек. Начиная со Средних веков, монахи заменяли улитками и лягушками мясо на время постов. На их употребление в пищу не существовало запрета, а по своей питательной ценности они могли сравниться и с мясом.

Лягушки и улитки как атрибут роскоши

Если изначально лягушки и улитки были едой бедняков и монахов, когда же они стали ассоциироваться с богатством и достатком? Что касается лягушек, впервые эти земноводные стали считаться деликатесом и оказались в рационе знатных французов в XVI в. Александр Дюма в своём "Кулинарном словаре" упоминает одного жителя Оверни по имени Симон, который в этот период сумел заработать состояние, продавая лягушек в Париже, где это блюдо было в моде. Говоря о своих современниках, великий французский писатель указывает, что они чаще всего кладут лягушек в суп, а женщины употребляют их с целью улучшить цвет кожи.

Улитки завоевали сердца зажиточных слоёв населения в также эпоху Возрождения. Это сыграло на руку французским виноделам, ведь именно виноградные улитки в основном и употребляются в пищу. А во всемирно известный деликатес они превратились только в XIX в., когда французские рестораны стали популяризировать эти блюда. Улитки в это время появляются и на монарших столах.

Так, например, во время приёма, организованного министром иностранных дел Франции Талейраном в честь русского царя Александра I в 1814 г., гостям были поданы улитки, приготовленные поваром Мари-Антуаном Каремом. Именно он считается автором рецепта "escargots à labourguignonne" (улитки по-бургундски), который сегодня наиболее популярен во Франции. Вернувшись в Россию, император приказал своим поварам повторить кулинарный шедевр, рецепт которого прост и остаётся прежним до сих пор: улитки, чеснок, масло, укроп, соль и перец.

Зависимость от импорта

В наши дни французы едят улиток и лягушек не каждый день. В первую очередь, это деликатес, который непременно пробуют все туристы, приезжающие в страну. Удивительно, но Франция, прославившаяся этими блюдами, сама не может удовлетворить свои потребности в основных ингредиентах для их приготовления. Лягушки, подходящие для употребления в пищу (Pelophylax ridibundus или"озёрная лягушка"), сегодня находятся на грани вымирания.

Поэтому ещё в 1977 году французское правительство регламентировало вылов этих земноводных, разрешив его всего в течение очень короткого сезона, а также запретило их разведение в коммерческих целях. В итоге лягушек приходится импортировать, а главным поставщиком сегодня является Индонезия.

На выращивание улиток таких запретов не существует. Однако французам, которые в 2014 г. съели около 16 тысяч тонн улиток, недостаточно собственного производства. Их импортируют из восточноевропейских стран, с Балкан, а также из Греции и Турции.

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