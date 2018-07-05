Ученые впервые подняли метеорит со дна океана

5 июля 2018 23:48

Американским ученым впервые в истории удалось поднять со дна океана куски упавшего метеорита. Об этом сообщили в твиттереэкспедиции. Метеорит упал 7 марта этого года, и был зафиксирован сразу тремя научными станциями. Падение в океан произошло 7 марта в 25 километрах от берега штата Вашингтон, причем район падения удалось определить достаточно точно, туда была снаряжена экспедиция научного судна Nautilus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 июля дно начали обследовать два глубоководных аппарата Hercules и Argus и лишь после тщательного анализа в лаборатории ученые заявили об обнаружении двух фрагментов.

"Мы видим два небольших франмента. Это расплавленные куски камня", - пояснил специалист NASA Марк Фрайс, курирующий поиски. Дальнейший анализ поможет определить, к какому типу метеоритов принадлежат образцы. По оценкам ученых общая масса обломков может составлять 2 тонны.

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