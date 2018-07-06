Девушка сняла, как ест живого краба, но перед смертью тот успел ее проучить - ВИДЕО

Жительница Китая сняла на камеру, как она поедает живого краба. Однако перед смертью животное успевает отомстить своей убийце, вцепившись клешней прямо в губу. Видео появилось в китайской социальной сети Xigua Video, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах видно, как девушка кусает краба, переламывая ему все конечности. Тогда краб хватает её за губу, и клешня не отпускает кожу даже после того, как отрывается от тела.

Пользователи Сети предположили, что пострадавшая ела популярное блюдо под названием "пьяные крабы". Пресоноводных крабов пропитывают алкоголем. Несмотря на "состояние опьянения", главный ингредиент блюда до последнего пытается ускользнуть. Этот же метод используется и для приготовления креветок.

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