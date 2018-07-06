Холодильники Samsung – "правильное" охлаждение в любую погоду

"Самый жаркий за последние 120 лет день в Баку" - вот что гласят заголовки новостей в последнюю неделю. В такую жару понимаешь истинную ценность самых простых вещей, например, первого глотка холодной воды после пребывания под палящим солнцем. Поэтому холодильник - это один из самых часто используемых бытовых приборов в такую погодную аномалию.

Раньше, чем чаще мы открывали дверцу холодильника, тем ниже становилась его продуктивность, потому что он не успевал охладиться. Холодильники от Samsung, работающие на основе инверторных технологий, помогают поддерживать температуру внутри камеры без нагрузки и без дополнительной траты электроэнергии. Девять датчиков постоянно контролируют температуру в рабочих камерах и в помещении, а также уровень влажности, обеспечивают бесперебойную работу инверторного мотора. Цифровой инверторный компрессор оптимизирует режим охлаждения рабочих камер и минимизирует количество резких включений и выключений, что способствует снижению нагрузки на компрессор и энергопотребления.

Имеются две системы охлаждения: одна для холодильной камеры, вторая - для морозильной. Система Twin Cooling Plus™ охлаждает камеры холодильника отдельно друг от друга, предотвращая таким образом распространение нежелательных запахов из холодильной камеры в морозильную. Благодаря этому прохладительные напитки не будут отдавать "привкусом" копченостей или рыбы. Также благодаря данной системе вам будет доступна гибкость хранения продуктов. Ведь теперь морозильную камеру можно с легкостью превратить в холодильную, чтобы в жару сохранить свежесть любых продуктов. Одним из главных преимуществ системы Twin Cooling Plus™ является то, что она создает в холодильнике благоприятную влажность на уровне 70%, что позволяет дольше хранить продукты, тогда как в традиционных холодильниках данная цифра составляет всего лишь 30%. Таким образом, вы всегда сможете насладиться вкусом свежей зелени и фруктов.

Благодаря холодильникам Samsung вы сможете освежиться холодными напитками в любую жару!

Дополнительную информацию о холодильниках Samsung вы можете получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.