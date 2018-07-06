Фотограф запечатлел молниеносную охоту гепарда на зайца - ВИДЕО
6 июля 2018 10:49 530
Джеффри Ву, 52-летний канадский фотограф стал свидетелем 5-секундной атаки молодого гепарда на зайца, произошедшей несколько дней назад на территории заповедника Масаи-Мара в Кении, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Голодный хищный зверь, ранее осуществивший две неудачные попытки нападения на импал, решил довольствоваться добычей поменьше и подкараулил зайца. Пяти секунд хватило гепарду, чтобы догнать и расправиться со своей жертвой.
Со слов канадского туриста, молниеносная атака гепарда на зайца стала своеобразной проверкой его навыков фотографирования.
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