Фотограф запечатлел молниеносную охоту гепарда на зайца - ВИДЕО

Джеффри Ву, 52-летний канадский фотограф стал свидетелем 5-секундной атаки молодого гепарда на зайца, произошедшей несколько дней назад на территории заповедника Масаи-Мара в Кении, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Голодный хищный зверь, ранее осуществивший две неудачные попытки нападения на импал, решил довольствоваться добычей поменьше и подкараулил зайца. Пяти секунд хватило гепарду, чтобы догнать и расправиться со своей жертвой.

Со слов канадского туриста, молниеносная атака гепарда на зайца стала своеобразной проверкой его навыков фотографирования.

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