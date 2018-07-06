Иглесиас опубликовал трогательное видео с дочерью - ВИДЕО
6 июля 2018 11:26 264
Энрике Иглесиас разрушил стереотип о горячих испанских мачо. Он не побоялся выглядеть глупо, намочить костюм или прическу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
А все ради своей полугодовалой дочери. Певец опубликовал в Сети трогательное видео, где он с Люси играет в море.
Чтобы вызвать у дочки улыбку, Иглесиас готов даже набрать в рот соленой воды.
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