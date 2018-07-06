Как ведут себя кошки, если чувствуют землетрясение - ВИДЕО

6 июля 2018 13:07

Почти все домашние животные заранее чувствуют приближение природных катаклизмов. 18 июня в японской префектуре Осака произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 балла. Посмотрите, как жители кошачьего кафе заранее отреагировали на природный катаклизм, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Как ведут себя кошки, если чувствуют землетрясение

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