Как ведут себя кошки, если чувствуют землетрясение - ВИДЕО

Почти все домашние животные заранее чувствуют приближение природных катаклизмов. 18 июня в японской префектуре Осака произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 балла. Посмотрите, как жители кошачьего кафе заранее отреагировали на природный катаклизм, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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