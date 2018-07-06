Эмбрионы ракообразных выжили в течение 2,5 лет в космосе

Яйца ракообразных и икра карпозубой африканской рыбы смогли в течение 2,5 лет выжить в условиях космоса, говорится в российском национальном докладе о результатах фундаментальных космических исследований в России, который будет представлен на заседании международного Комитета по космическим исследованиям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Были проведены исследования выживаемости покоящихся стадий животных организмов: диапаузирующих яиц нескольких видов беспозвоночных, относящихся к трем отрядам ракообразных, криптобиотических личинок хирономиды и икры карпозубой африканской рыбы... В каждом из отрядов получены достоверные результаты по успешному переживанию воздействия факторов космического пространства покоящимися стадиями низших ракообразных. Вместе с тем, некоторые виды не смогли пережить длительное нахождение в открытом космосе", - говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу российских ученых, способностью к переживанию условий космического пространства обладают эмбрионы низших ракообразных, у которых большее содержание диасахаров, минимальное содержание воды в яйце (возможность развития по возвращению на Землю отмечалась только у высушенных эмбрионов), глубокая диапауза (максимальная остановка физиологического обмена веществ).

Яйца ракообразных и икра рыб были возвращены на Землю после 31 месяца пребывания в космосе. "Оживление" эмбрионов проводилось на базе лабораторий гидробиологии и экспериментальной энтомологии Зоологического института РАН. Исследования содержания диасахаров осуществлялось в лаборатории Национального агробиологического института Японии, говорится в документе.

Эксперимент проводился на поверхности российского сегмента МКС. С января 2005 года было проведено несколько серий исследований. На внешней оболочке станции размещалась аппаратура эксперимента "Биориск", в которой находились образцы. Приблизительно через каждые шесть месяцев образцы материалов с микроорганизмами доставлялись на Землю для исследований.

В качестве подопытных использовались 68 видов организмов - от бактерий до позвоночных животных и высших растений (споры бактерий и плесневых грибов, семена растений, покоящиеся яйца низших ракообразных, личинки комара, сухая икра карпозубой рыбы и другое).

Эксперимент проводится для подтверждения теории панспермии. Согласно ей, в космическом пространстве рассеяны споры микроорганизмов, которые движутся под давлением световых лучей, а попадая в сферу притяжения планеты, оседают на ее поверхности и закладывают на этой планете начало живого. Согласно этой теории жизнь могла быть занесена на Землю из космоса. Наиболее вероятно попадание живых организмов внеземного происхождения с метеоритами и космической пылью. Это предположение основывается на данных о высокой устойчивости некоторых организмов, например, микробных спор, к радиации, глубокому вакууму, низким температурам и другим экстремальным воздействиям.

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