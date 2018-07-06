Этот ролик набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

6 июля 2018 13:41

30 июня, сборная Аргентины по футболу уступила команде из Франции со счетом 4:3 и вылетела с турнира. Аргентинский фанат настолько разочаровался в своей сборной, что со злости выбросил с балкона квартиры телевизор, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
 

Нажмите на видео для просмотра:

Расстроенный аргентинский болельщик выбросил свой телевизор с балкона после поражения сборной

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az