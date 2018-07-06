Этот ролик набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

30 июня, сборная Аргентины по футболу уступила команде из Франции со счетом 4:3 и вылетела с турнира. Аргентинский фанат настолько разочаровался в своей сборной, что со злости выбросил с балкона квартиры телевизор, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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