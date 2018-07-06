Этот ролик набирает миллионы просмотров - ВИДЕО
6 июля 2018 13:41 184
30 июня, сборная Аргентины по футболу уступила команде из Франции со счетом 4:3 и вылетела с турнира. Аргентинский фанат настолько разочаровался в своей сборной, что со злости выбросил с балкона квартиры телевизор, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
06:11 1 801
Какие блюда ел Иван Грозный
-
5 Июл. 16:10 12 406
-
5 Июл. 18:32 11 232
-
5 Июл. 22:15 5 075
-
10:14 4 149
-
5 Июл. 20:58 2 818