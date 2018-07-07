Создана альтернатива инсулиновым инъекциям

На данный момент единственным действенным средством против сахарного диабета являются регулярные инъекции инсулина. Множество ученых со всего света пытаются найти хоть какую-то альтернативу. И, похоже, недавно это удалось сделать группе исследователей из Швейцарии, которые создали особый имплант, полностью избавляющий диабетиков от необходимости постоянно тыкать в себя иголкой, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

За разработку отвечают сотрудники Высшей технической школы Швейцарии из Цюриха. Имплант представляет собой скопление клеток и рецепторов, заключенных под особой оболочкой. Синтезирован имплант из модифицированных почечных клеток. Они способны запасать в себе инсулин и высвобождать его после того, как на рецепторы импланта подействует триггерное вещество. Самое интересное как раз таки заключается в этом самом веществе.

"Триггером, по которому срабатывают рецепторы имплантата, является кофеин, то есть пациентам необходимо выпить кофе или другой кофеинсодержащий напиток для того, чтобы управлять уровнем инсулина и уровнем глюкозы в крови. Такой подход является гораздо более удобным и социально приемлемым, чем регулярные инъекции, от которых зависят люди, живущие с сахарным диабетом."

Сейчас импланты проходят испытания на лабораторных животных, причем все тесты завершились весьма успешно. Поэтому в ближайшее время планируется начать широкомасштабные исследования с участием людей, страдающих от сахарного диабета. Ученые предполагают, что подобные импланты появятся на рынке в течение 10 лет.

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