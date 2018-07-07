Утверждение о том, что видеоигры вызывают привыкание звучит немного натянуто. Но давайте признаемся, некоторые тайтлы действительно могут надолго затянуть геймеров. Дошло до того, что Всемирная организация здравоохранения недавно официально признала существование такого психического расстройства, как "зависимость от игр". Оно было включено в обновлённый список Международной классификации болезней. Что ж, давайте разбираться, что же именно так затягивает нас в играх? Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, Геймбокс подготовил список из 6 причин, почему игры могут вызывать зависимость.

Обратная связь

Этим приемом разработчики игр пользовались еще на заре становления видеоигровой индустрии. Ведь им выгодно, чтобы геймеры проводили в играх как можно больше времени. Раньше приемы по обеспечению обратной связи были довольно просты. После игровой сессии игровой автомат выдавал нам количество набранных очков, и особо упертые геймеры могли без конца курсировать между автоматом и тетушкой-администратором игрового зала, чтобы разменять мелочь или купить очередной жетон, поскольку результат их не устраивал.



Современные игры обладают куда более сложной системой обратной связи. Помимо оценки способностей геймеров, появились и новые элементы, такие как система поощрений, ведение статистики достижений и так далее.

Мультиплеер никогда не заканчивается

Если сюжетные игры рано или поздно заканчиваются, какими бы интересными и захватывающими они ни были, то с мультиплеером дела обстоят иначе. Сессионный гейминг (речь идет о соревновательных играх с раундами на 20-30 минут) может очень сильно затягивать людей, особенно тех, кто обожает проверять свой скилл на прочность. Если вы не умеете как следует управлять своими эмоциями во время соревнований, то череда побед или поражений в Dota 2, League of Legends или CS:GO может полностью выбить вас из привычного режима жизни.



Решается это, как правило, самодисциплиной. Тут важно помнить, что любой успешный киберспортсмен работает не только над скиллом, но и над режимом. Сон, правильное питание, распорядок дня - все это не менее важно.

DLC и бесконечное расширение контента

Индустрия видеоигр проделала большой путь, и за это время издатели успели разработать целый ряд методик удержания игроков в игре. Одна из них - это дополнения и микротранзакции. Благодаря этим не слишком хитрым ходам контент в игре постоянно расширяется. Как только вы почувствовали, что достигли всего, чего желали, разработчики подкидывают вам новую порцию геймплея, дополнительных механик, "внешки" и так далее.



Посмотрите хотя бы на Sims 4. Эта игра может похвастаться одной из самых богатых коллекций DLC в гейминге. Этому симулятору уже очень много лет, но благодаря постоянно добалябщемуся контенту, Sims 4 живет до сих пор.

Эмоциональная привязка

Мультиплеерные игры-сервисы буквально созданы для того, чтобы удерживать и приумножать пользовательскую базу. На этом построена целая модель монетизации. Но это не означает, что одиночные игры без дополнений и микротранзакций не способны удержать геймеров.



Однако эти игры берут другим. Разработчики тратят года на то, чтобы проработать гигантские миры, создать атмосферу, которая впоследствии будет способна удержать вас в игре десятки, и даже сотни часов. Вспомните хотя бы Skyrim и серию TES в целом. Или же серию игр про Зельду. Они рассказывают потрясающие истории, а вкупе с интерактивными возможностями это вызывает эмоции, которые нельзя сравнить ни с книгами, ни с кино, ни с чем либо еще.

Некоторые игры созданы, чтобы вызывать привыкание

В то время как большинство игр могут, но совершенно не обязательно приводят к своего рода зависимости, некоторые тайтлы специально разработаны с этой целью. В большей степени это распространено в мобильном гейминге, но это не значит, что за крупными AAA-тайтлами не водится такой грешок.



К сожалению, индустрия в наше время разрослась до таких масштабов, что издатели не исключают никакие методы для завоевания внимания пользователей. Мы уже говорили ранее о микротранзакциях, которые, безусловно, присутствуют в некоторых играх не просто для того, чтобы оказывать сервис, а чтобы сервис длился как можно дольше. А лутбоксы и вовсе все чаще последнее время приравнивают к азартным играм, которые, как мы знаем, могут вызывать зависимость, и еще какую. Однако вопрос в том, как именно реализована система микротранзакций и лутбоксов. Мы все-таки склонны верить, что эти системы не всегда нацелены на то, чтобы вызывать зависимость.

Многообразие

Как мы уже отмечали, индустрия проделала огромный путь. За последние 20-30 лет гейминг изменился до неузнаваемости, и одна из самых главных отличительных черт - это многообразие. Пару десятков лет назад геймеры и мечтать не могли о таком ассортименте. Сегодня же некоторые из нас рискуют потеряться в играх, поскольку хороших тайтлов ежегодно выходит очень много.



Впрочем, тут грань очень тонкая между игровой зависимостью и здоровым интересом. Тот, кто успел опробовать или даже пройти все главные релизы года - вовсе не обязательно нездоров. Может быть он отлично справляется со своим тайм-менеджментом, испытывая при этом безграничную страсть к играм, которая не переходит известные границы.

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