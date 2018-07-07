Найдены нейроны, улучшающие память и обучение

Шведские исследователи, изучающие работу памяти и процессы обучения, сообщили о новом открытии. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, команда из Уппсальского университета совместно с бразильскими коллегами обнаружила специфические нейроны, играющие основную роль в обучении и формировании новых воспоминаний.

В пресс-релизе авторы уточняют, что их открытие не только раскрывает очередную тайну мозга, но и может быть полезным в борьбе с потерей памяти, например, при болезни Альцгеймера.

Нейробиологи поясняют: человек с деменцией может через несколько часов забыть, что он съел на обед, и в то же время помнить в деталях, как рыбачил в Норвегии 40 лет назад. Оба случая связаны с работой гиппокампа, одна из функций которого - консолидация памяти, то есть "переформатирование" кратковременной памяти и долговременную. Деменция и родственные нейродегенеративные расстройства ухудшают способность мозга формировать и хранить новые воспоминания.

В ходе новой работы учёные обнаружили группу нейронов, которые играют важную роль в обучении и формировании памяти. Это так называемые клетки-"гейткиперы" (или привратники). Их научное наименование - oriens-lacunosum moleculare (OLM).

Эти клетки, конечно, были обнаружены в гиппокампе. Чтобы доказать, что именно они отвечают за консолидацию памяти, исследователи провели ряд экспериментов на мышах, мозг которых, напомним, анатомически и физиологически напоминает человеческий.

Когда специалисты сделали OLM-клетки в мозге мышей более активными, их память и способности к обучению ухудшились. Между тем при подавлении работы этих нейронов улучшалась функция формирования новых воспоминаний.

Любопытно, что активация OLM-клеток также вызвала "блокировку" воспоминаний, связанных со страхами.

При этом учёные признаются, что не ожидали увидеть возможность такого двунаправленного управления функциями мозга.

"Мы ожидали, что будем способны подавить способность к обучению, так как казалось вероятным, что эффект нашего эксперимента на клеточном уровне нарушит нормальную функцию нервной системы. Однако мы были удивлены, обнаружив, что обучение и память также могут быть улучшены", - отмечает глава исследовательской группы Клас Кулландер (Klas Kullander).

По его мнению, есть надежда на то, что открытие приведёт к созданию новых методов спасения важных функций мозга при развитии деменции и болезни Альцгеймера. Сегодня, напомним, потеря когнитивных способностей у таких пациентов остаётся необратимой.

"Следующим шагом является более тщательное исследование этого вопроса в дальнейших экспериментах на животных, сопоставимых с людьми. Нам нужно больше знаний, прежде чем можно будет провести эксперименты по искусственному стимулированию OLM-клеток у людей", - заключает нейробиолог.

Статья по итогам этой работы была опубликована в специализированном научном издании Neuron.

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